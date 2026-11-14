https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/mhp-lideri-bahceliden-kuzey-kibris-mesaji-milli-davamizin-vazgecilmez-hedefidir-1110345417.html

MHP Lideri Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajı: Milli davamızın vazgeçilmez hedefidir

MHP Lideri Bahçeli'den Kuzey Kıbrıs mesajı: Milli davamızın vazgeçilmez hedefidir

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ın 43. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:18+0300

2026-11-14T18:18+0300

2026-11-14T18:18+0300

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kuzey kıbrıs

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs'ın 43'üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyası üzerinden bir açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli şunları dile getirdi: "Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, hür yaşama azmini ve egemenlik hakkını bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.'Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek'Bu kutlu ilan, nice fedakârlıklarla yoğrulmuş mücadelenin, sarsılmaz bir milli iradenin ve devletleşme kararlılığının tezahürüdür. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü vakfeden Dr. Fazıl Küçük’ü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi ve bu kutlu dava uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının en kıymetli kazanımı, milli egemenliğinin teminatı ve Türk milletinin tarihi sorumluluğunun müstesna bir eseridir. Kıbrıs Türk Devleti’nin yaşatılması, egemenliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması, milli davamızın vazgeçilmez hedefidir. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fatih-terim-mhp-lideri-devlet-bahceliyi-ziyaret-etti-1110244253.html

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