https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/fonda-odeme-161-milyar-lirayi-buldu-ara-odemeler-devam-edecek--1110328651.html
Fon Koordinasyon Kurulu: Fonda ödeme 161 milyar lirayı buldu, ara ödemeler devam edecek
Fon Koordinasyon Kurulu: Fonda ödeme 161 milyar lirayı buldu, ara ödemeler devam edecek
Sputnik Türkiye
Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada bugüne 161 milyar lira ödeme yapıldığı duyuruldu. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T16:36+0300
2026-11-13T16:36+0300
2026-11-13T16:41+0300
ekonomi̇
tbmm
fon soruşturması
fon
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Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır." denildi. Ara ödemelerin de sürdürüleceğinin altı çizildi. Yapılan tüm ödemeler tek tek belirtildiCumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;: "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır. TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. 13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır. Hukuki süreçler sürdürülüyorBaşta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.Ara ödemeler devam edecek Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adalet-bakani-gurlek-tutuklanan-fatma-betul-sayanla-ilgili-konustu-kimseyi-koruyup-kollamiyoruz-1110220229.html
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Fon Koordinasyon Kurulu: Fonda ödeme 161 milyar lirayı buldu, ara ödemeler devam edecek
16:36 13.11.2026 (güncellendi: 16:41 13.11.2026)
Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada bugüne 161 milyar lira ödeme yapıldığı duyuruldu.
Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır." denildi. Ara ödemelerin de sürdürüleceğinin altı çizildi.
Yapılan tüm ödemeler tek tek belirtildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;:
"Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır.
TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.
13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır.
Hukuki süreçler sürdürülüyor
Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.
Ara ödemeler devam edecek
Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."