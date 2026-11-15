https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/brezilyada-secimi-kaybedip-abdye-kacan-bolsonaro-kalici-oturma-isteyecek-1110359072.html

Brezilya'da seçimi kaybedip ABD'ye kaçan Bolsonaro, kalıcı oturma isteyecek

Brezilya'da seçimi kaybedip ABD'ye kaçan Bolsonaro, kalıcı oturma isteyecek

Sputnik Türkiye

ABD basınına verdiği röportajda konuşan Brezilyalı siyasetçi Flavio Bolsonaro, devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından gittiği ABD'de ailesiyle birlikte kalıcı oturum izni almayı hedeflediğini açıkladı.

2026-11-15T15:10+0300

2026-11-15T15:10+0300

2026-11-15T15:10+0300

dünya

flavio bolsonaro

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donald trump

jair bolsonaro

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Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu ve son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Flavio Bolsonaro, yurt dışında bulunsa da Brezilya siyasetinden kopmayacağını belirtti. ABD'de olduğu sürece ülkesini savunmaya, tabanıyla iletişimini canlı tutmaya ve destekçileriyle istişare ederek ortak adımlar atmaya devam edeceğini kaydetti.Trump ile görüşecek mi?Kendisine ve ailesine kucak açtıkları için ABD halkına ve Başkan Donald Trump'a minnettarlığını sunan Bolsonaro, ülkede yasal statüyle kalıcı olarak ikamet edebilmek için resmi başvurulara başlayacağını bildirdi.Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kaybın ardından Trump yönetiminin oldukça yoğun bir siyasi gündeme odaklandığını ifade eden Bolsonaro, yönetim yetkilileriyle masaya oturmak için daha elverişli bir dönem bekleyeceğini söyledi. Bolsonaro ayrıca, ABD'de havalimanlarından restoranlara kadar pek çok yerde yanına gelen kişilerin destek mesajları ilettiğini ve bu ilginin kendisine güç verdiğini aktardı.Ne olmuştu?Flavio Bolsonaro, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından Brezilya'yı terk etmişti. Hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları nedeniyle pasaportuna el konulması kararlaştırılan Bolsonaro'nun, karar henüz infaz edilmeden gizlice uçağa binerek önce Arjantin'e, oradan da Ekvador'a geçtiği bildirilmişti.Brezilya medyasından O Estado de S. Paulo ve O Globo gazetelerinin aktardığı bilgilere göre, Bolsonaro hem yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile ilişkili bir kara para aklama dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alıyor hem de Federal Yüksek Mahkeme (STF) tarafından babasının yaşamını anlatan "Dark Horse" (Karanlık At) filminin yasa dışı finansmanı iddiasıyla soruşturuluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce Brezilya seçimlerinin sonuçlarına dair şüphelerini dile getirmiş ve Bolsonaro ailesinin ABD'ye kabul edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimleri-lula-da-silva-kazandi-bu-zafer-abdnin-guney-amerika-planlarina-darbe-vurdu--1109922998.html

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