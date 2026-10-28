https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimleri-lula-da-silva-kazandi-bu-zafer-abdnin-guney-amerika-planlarina-darbe-vurdu--1109922998.html

Brezilya’da seçimleri Lula da Silva kazandı: ‘Bu zafer, ABD’nin Güney Amerika planlarına darbe vurdu’

Brezilya’da seçimleri Lula da Silva kazandı: ‘Bu zafer, ABD’nin Güney Amerika planlarına darbe vurdu’

Sputnik Türkiye

Brezilya’da Lula da Silva’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, sonucun ABD’nin Latin Amerika’daki nüfuzunu artırma... 28.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-28T12:27+0300

2026-10-28T12:27+0300

2026-10-28T12:27+0300

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Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini görevdeki Cumhurbaşkanı Lula da Silva kazandı. Gazeteci Çağlar Tekin, Lula’nın zaferinin yalnızca Brezilya’nın iç siyaseti açısından değil, ABD’nin Latin Amerika üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini artırma hedefleri bakımından da önem taşıdığını belirtti. Tekin, seçim sonucunun Washington’ın bölgedeki politikalarına karşı önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.‘Lula’nın zaferi, ABD-İsrail’in arzu ettiği modeli kırdı’Brezilya seçimlerini değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, Güney Amerika’da uzun süredir devam eden siyasi dönüşüm sürecine dikkati çekti:Tekin, seçim sürecinde Lula’ya yönelik ekonomik ve dijital baskıların da dikkate alınması gerektiğini aktardı. ABD’nin Lula’nın kazanması durumunda ek gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki mesajlarına, Bolsonaro’ya verilen desteğe ve ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin seçim sürecindeki rolüne işaret etti:‘ABD, Güney Amerika’yı yeni bir sömürgüleşme sürecine sürüklüyor’Lula’nın zaferinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika’daki siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırma hedeflerini nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Tekin, Brezilya’nın kıtanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olduğunu vurguladı:‘ABD ile ilişkileri daha çok Washington'ın tavrı belirleyecek’Tekin, Washington-Brezilya ilişkilerinin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html

abd

gazze

washington

filistin

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abd, lula da silva, abd, gazze, washington, filistin, jair bolsonaro, donald trump