https://anlatilaninotesi.com.tr/20261028/brezilyada-secimleri-lula-da-silva-kazandi-bu-zafer-abdnin-guney-amerika-planlarina-darbe-vurdu--1109922998.html
Brezilya’da seçimleri Lula da Silva kazandı: ‘Bu zafer, ABD’nin Güney Amerika planlarına darbe vurdu’
Brezilya’da seçimleri Lula da Silva kazandı: ‘Bu zafer, ABD’nin Güney Amerika planlarına darbe vurdu’
Sputnik Türkiye
Brezilya’da Lula da Silva’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, sonucun ABD’nin Latin Amerika’daki nüfuzunu artırma... 28.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-28T12:27+0300
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Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini görevdeki Cumhurbaşkanı Lula da Silva kazandı. Gazeteci Çağlar Tekin, Lula’nın zaferinin yalnızca Brezilya’nın iç siyaseti açısından değil, ABD’nin Latin Amerika üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini artırma hedefleri bakımından da önem taşıdığını belirtti. Tekin, seçim sonucunun Washington’ın bölgedeki politikalarına karşı önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.‘Lula’nın zaferi, ABD-İsrail’in arzu ettiği modeli kırdı’Brezilya seçimlerini değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, Güney Amerika’da uzun süredir devam eden siyasi dönüşüm sürecine dikkati çekti:Tekin, seçim sürecinde Lula’ya yönelik ekonomik ve dijital baskıların da dikkate alınması gerektiğini aktardı. ABD’nin Lula’nın kazanması durumunda ek gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki mesajlarına, Bolsonaro’ya verilen desteğe ve ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin seçim sürecindeki rolüne işaret etti:‘ABD, Güney Amerika’yı yeni bir sömürgüleşme sürecine sürüklüyor’Lula’nın zaferinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika’daki siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırma hedeflerini nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Tekin, Brezilya’nın kıtanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olduğunu vurguladı:‘ABD ile ilişkileri daha çok Washington'ın tavrı belirleyecek’Tekin, Washington-Brezilya ilişkilerinin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/brezilya-secimlerinde-luladan-tarihi-donus-bolsonaro-karsisinda-dorduncu-zaferini-kazanarak-yeniden-1109844367.html
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abd, lula da silva, abd, gazze, washington, filistin, jair bolsonaro, donald trump
abd, lula da silva, abd, gazze, washington, filistin, jair bolsonaro, donald trump
Brezilya’da seçimleri Lula da Silva kazandı: ‘Bu zafer, ABD’nin Güney Amerika planlarına darbe vurdu’
Özel
Brezilya’da Lula da Silva’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasını değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, sonucun ABD’nin Latin Amerika’daki nüfuzunu artırma hedefleri açısından kritik olduğunu belirtti.
Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini görevdeki Cumhurbaşkanı Lula da Silva kazandı. Gazeteci Çağlar Tekin, Lula’nın zaferinin yalnızca Brezilya’nın iç siyaseti açısından değil, ABD’nin Latin Amerika üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisini artırma hedefleri bakımından da önem taşıdığını belirtti. Tekin, seçim sonucunun Washington’ın bölgedeki politikalarına karşı önemli bir engel oluşturduğunu söyledi.
‘Lula’nın zaferi, ABD-İsrail’in arzu ettiği modeli kırdı’
Brezilya seçimlerini değerlendiren Gazeteci Çağlar Tekin, Güney Amerika’da uzun süredir devam eden siyasi dönüşüm sürecine dikkati çekti:
“Güney Amerika, son dalgası 2009'da başlayan müdahaleler süreci ile solcu iktidarlardan, sağcı iktidarlara kaydırılmış konumunda. Özellikle Gazze'de Ekim saldırısının ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım sürecinde hızlanmasının ardından, kıtada İsrail'in de sağcılaştırma müdahaleleri güçlendi. ABD'nin Monroe Doktrini'nin güncel versiyonu olan Donroe Doktrini müdahalelerini de ekleyerek baktığımızda, müdahale aşaması Venezuela'da olduğu gibi ülke lideri kaçırma haydutluğuna dahi erişti. Buna Küba'nın ölüme sürüklenerek iktidar değişimine zorlanması gibi haydutluğu da aşan müdahaleleri eklemek gerekiyor. Brezilya, bu süreçte ayrı bir anlam da kazanmış durumdaydı.”
Tekin, seçim sürecinde Lula’ya yönelik ekonomik ve dijital baskıların da dikkate alınması gerektiğini aktardı. ABD’nin Lula’nın kazanması durumunda ek gümrük vergileri uygulayacağı yönündeki mesajlarına, Bolsonaro’ya verilen desteğe ve ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin seçim sürecindeki rolüne işaret etti:
“ABD-İsrail'in arzu ettiği modeli kırarak seçimleri kazanması şu an dahi oldukça kritik önemde. Brezilya seçimlerine yönelik doğrudan müdahaleler, yani Lula'nın kazanması halinde ABD'nin ek gümrük vergisi uygulayacağı, seçim mitinglerinde Bolsonaro'ya doğrudan destek vermeleri gibi başlıklar da not edilmeli. Buna ABD merkezli sosyal medya şirketlerinin Lula'yı ve taraftarlarını engellemesi, Bolsonaro'ya açık destek vermesi, sahte videolara alan açmaları, algoritma üzerinden müdahaleleri gibi hayati öneme sahip başlıkları da eklemek gerek. Bu anlamda, sokakta örgütlülüğün teknolojik engellemeleri aşabilme gücünü koruduğunu yeniden sergilemesinin de tüm dünya için öneminin altı çizilmeli. “
‘ABD, Güney Amerika’yı yeni bir sömürgüleşme sürecine sürüklüyor’
Lula’nın zaferinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika’daki siyasi ve ekonomik nüfuzunu artırma hedeflerini nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Tekin, Brezilya’nın kıtanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olduğunu vurguladı:
“Brezilya sıradan bir Güney Amerika ülkesi değil. Dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden birisi. ABD'nin Donroe Doktrini çerçevesinde bölgenin iktisadi olarak da kendi kontrollerinde kalmasına yönelik adımları, vergi politikaları ve gerek yargı gerekse de ordu üzerinden müdahaleleri bir bütün olarak Güney Amerika'yı yeni bir sömürgeleşme sürecine sürüklüyor. Brezilya'nın kıtanın en önemli ülkesi olarak bu zinciri kırması oldukça hayati.”
‘ABD ile ilişkileri daha çok Washington'ın tavrı belirleyecek’
Tekin, Washington-Brezilya ilişkilerinin yeni dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
“ABD'ye karşı sert politika izlemek isteyeceğini düşünmüyorum açıkçası, bağımsızlığını koruma çabası dahi ABD için pek katlanılmak istenilen bir tablo yaratmayacak. Bu anlamda, ABD ile ilişkileri daha çok Washington'ın tavrı belirleyecek. Washington'ın sertleşmesi, ülke içerisinde kontrol ettiği aşırı sağcı grupları, uyuşturucu çetelerini vs kullanma olasılığını da çok küçümsememeli, böyle bir durumda daha radikal bir pozisyon alma olasılığı da var elbet Lula'nın.“