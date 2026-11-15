https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/bilim-insanlari-acikladi-duzenli-yasam-agri-ve-depresyonu-azaltiyor-1110359703.html

Bilim insanları açıkladı: Düzenli yaşam ağrı ve depresyonu azaltıyor

Bilim insanları açıkladı: Düzenli yaşam ağrı ve depresyonu azaltıyor

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan araştırmada, her gün aynı saatlerde uyanmak, yemek yemek ve uyumak gibi düzenli alışkanlıkları olan yaşlıların daha az fiziksel ağrı ve... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T15:45+0300

2026-11-15T15:45+0300

2026-11-15T15:45+0300

sağlik

biyolojik saat

uyku

beslenme

depresyon

ağrı

yaşlı

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ABD'deki Missouri Üniversitesinden bilim insanları, günlük yaşam alışkanlıkları ile fiziksel ve ruhsal sağlık arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada, düzenli bir yaşam programına sahip yaşlıların, uyku sorunları yaşamalarına rağmen daha az ağrı ve depresyon belirtisi bildirme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.Çalışmada, 67 yaşlı yetişkinin anket yanıtları değerlendirildi. Katılımcıların 37'si uykusuzluk sorunu yaşadığını belirtti.Araştırmada, uykusuzluk yaşayan kişilerin genel olarak daha fazla fiziksel ağrı ve depresyon belirtisi bildirdiği görüldü. Ancak günlük yaşamını belirli bir düzende sürdüren katılımcılarda, uyku kalitesinden bağımsız olarak bu belirtilerin daha düşük olduğu tespit edildi.Hafta sonu alışkanlıkları da sağlığı etkileyebilirAraştırmayı yürüten Missouri Üniversitesi Eğitim ve İnsani Gelişim Fakültesinden Dr. Eunjin Tracy, düzenli alışkanlıkların vücudun biyolojik saatini destekleyebileceğini belirtti.Vücudun yaklaşık 24 saatlik doğal döngüsünü ifade eden biyolojik saat, uyku, hormonlar, metabolizma ve ruh hali gibi birçok sürecin düzenlenmesinde rol oynuyor.Tracy'ye göre özellikle hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri arasındaki büyük farklılıklar, 'sosyal jet lag' olarak adlandırılan duruma neden olabiliyor.Örneğin, hafta boyunca erken uyanan ancak hafta sonları geç yatıp öğlene kadar uyuyan kişilerde, vücudun doğal uyku ve uyanıklık düzeni bozulabiliyor.Araştırmacılar, bu nedenle hafta sonları dahil benzer saatlerde yatıp kalkmanın biyolojik saatin düzenli çalışmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.Öte yandan çalışma, yalnızca 67 kişinin anket yanıtlarına dayanıyor. Bilim insanları, günlük alışkanlıkların doğrudan ağrıyı veya depresyonu azalttığının henüz kanıtlanmadığını, bunun için daha geniş katılımlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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biyolojik saat, uyku, beslenme, depresyon, ağrı, yaşlı