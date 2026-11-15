https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/asyada-diplomasi-trafigi-putin-si-ve-trumptan-uclu-zirve-1110354524.html
Asya'da diplomasi trafiği: Putin, Şi ve Trump’tan üçlü zirve
Asya'da diplomasi trafiği: Putin, Şi ve Trump’tan üçlü zirve
Sputnik Türkiye
En dikkat çekici gündem maddesini ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek üçlü görüşme oluşturuyor.
2026-11-15T11:41+0300
2026-11-15T11:41+0300
2026-11-15T11:41+0300
dünya
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
şi cinping
vladimir putin
donald trump
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Küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 60'ından fazlasını temsil eden Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler toplantısı, çarşamba günü Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de başlayacak. Ara seçimleri kaybetmesinden iki hafta sonra Pekin'in davetlisi olarak ülkeye gidecek olan Trump'ın, Şi ve Putin ile kesinleşen üçlü zirvesi şimdiden toplantının ana gündemi.Kremlin: 19 Kasım'da Shenzhen'deKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin 19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde üçlü bir zirve gerçekleştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını dün resmen duyurdu.18-19 Kasım tarihlerinde 21 Asya-Pasifik ekonomisinin liderlerini bir araya getirecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılacak kritik görüşmede, ana gündem maddelerinin nükleer silahların kontrolü ve İran çevresindeki son gelişmeler olması planlanıyor.Yapay zeka, çip krizi ve gerilimlerAPEC zirvesi, ABD'li çip devi Nvidia'nın yöneticisinin ABD istihbaratınca Çin ajanı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının yarattığı gerilimin hemen ardından gerçekleşiyor. Zirvelerde yapay zeka tedarik zincirleri ve yönetimi, gümrük tarifelerinin düşürülmesi ve yeşil enerji dönüşümü küresel gündemin ilk sıralarında yer alacak.Manila ve Kamboçya'da eş zamanlı zirvelerAPEC öncesinde diplomasi trafiği pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'da başlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesiyle hız kazandı. Trump'ın da katıldığı zirvede ABD'li yetkililer, Avustralya, Hindistan ve Japonya ile ‘Quad’ (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) kapsamında yan görüşmeler gerçekleştirecek. Eş zamanlı olarak Kamboçya'da ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin katılımıyla Frankofon zirvesi düzenleniyor.ASEAN toplantılarında Çin Başbakanı Li Çiang'ı, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmaları üzerine görüşmeler bekliyor. Yıllardır süren müzakerelere rağmen bu zirvede de bölgedeki anlaşmazlıkları çözecek bir pakt imzalanması beklenmiyor. Bir sonraki kritik zirve Miami'deki G20Asya'daki bu yoğun diplomasi haftasının ardından gözler, ABD-Çin ilişkilerinin istikrarını koruması halinde Şi Cinping'in de katılması beklenen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet edildiği ve gelecek ay ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesine çevrilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/abd-disisleri-bakani-rubio-rusya-ile-temaslarimizi-surdurmenin-gerekli-oldugunu-dusunuyoruz-1110019565.html
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asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), şi cinping, vladimir putin, donald trump
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), şi cinping, vladimir putin, donald trump
Asya'da diplomasi trafiği: Putin, Şi ve Trump’tan üçlü zirve
Dünya liderleri peş peşe düzenlenecek üst düzey zirveler için bu hafta Asya'da bir araya geliyor. Çin, Filipinler ve Kamboçya'daki görüşmelerde ticaret, teknoloji ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıkarken, zirvelerin en dikkat çekici gündem maddesini Trump, Şi ve Putin arasında gerçekleşecek üçlü görüşme oluşturuyor.
Küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 60'ından fazlasını temsil eden Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderler toplantısı, çarşamba günü Çin'in güneyindeki teknoloji merkezi Shenzhen'de başlayacak. Ara seçimleri kaybetmesinden iki hafta sonra Pekin'in davetlisi olarak ülkeye gidecek olan Trump'ın, Şi ve Putin ile kesinleşen üçlü zirvesi şimdiden toplantının ana gündemi.
Söz konusu üçlü buluşma, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lider Josef Stalin'in Avrupa'yı şekillendirmek için bir araya geldiği Yalta Konferansı'na
benzetiliyor.
Kremlin: 19 Kasım'da Shenzhen'de
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Çin ve ABD liderlerinin 19 Kasım'da Çin'in Shenzhen kentinde üçlü bir zirve gerçekleştirmesi konusunda anlaşmaya varıldığını dün resmen duyurdu.
18-19 Kasım tarihlerinde 21 Asya-Pasifik ekonomisinin liderlerini bir araya getirecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapılacak kritik görüşmede, ana gündem maddelerinin nükleer silahların kontrolü ve İran çevresindeki son gelişmeler olması planlanıyor.
Yapay zeka, çip krizi ve gerilimler
APEC zirvesi, ABD'li çip devi Nvidia'nın yöneticisinin ABD istihbaratınca Çin ajanı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının yarattığı gerilimin hemen ardından gerçekleşiyor. Zirvelerde yapay zeka tedarik zincirleri ve yönetimi, gümrük tarifelerinin düşürülmesi ve yeşil enerji dönüşümü küresel gündemin ilk sıralarında yer alacak.
Manila ve Kamboçya'da eş zamanlı zirveler
APEC öncesinde diplomasi trafiği pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'da başlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesiyle hız kazandı. Trump'ın da katıldığı zirvede ABD'li yetkililer, Avustralya, Hindistan ve Japonya ile ‘Quad’ (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu) kapsamında yan görüşmeler gerçekleştirecek. Eş zamanlı olarak Kamboçya'da ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin katılımıyla Frankofon zirvesi düzenleniyor.
ASEAN toplantılarında Çin Başbakanı Li Çiang'ı, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik tartışmaları üzerine görüşmeler bekliyor. Yıllardır süren müzakerelere rağmen bu zirvede de bölgedeki anlaşmazlıkları çözecek bir pakt imzalanması beklenmiyor.
Bir sonraki kritik zirve Miami'deki G20
Asya'daki bu yoğun diplomasi haftasının ardından gözler, ABD-Çin ilişkilerinin istikrarını koruması halinde Şi Cinping'in de katılması beklenen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de davet edildiği ve gelecek ay ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesine çevrilecek.