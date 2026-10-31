https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/abd-disisleri-bakani-rubio-rusya-ile-temaslarimizi-surdurmenin-gerekli-oldugunu-dusunuyoruz-1110019565.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rusya ile temaslarımızı sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rusya ile temaslarımızı sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek olası gerilimlerin önlenmesi... 31.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-31T20:38+0300
2026-10-31T20:38+0300
2026-10-31T20:38+0300
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marco rubio
rusya
ukrayna
abd
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sergey lavrov
donald trump
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına ulaşılabilmesi için Washington'ın Rusya ile temaslarını sürdürmesinin gerekli olduğunu düşündüğünü söyledi.Rubio, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:'ABD ve Rusya'nın belirli düzeyde temaslarını sürdürmesi her zaman önemli'Rubio, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma riski nedeniyle, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ve Rusya'nın belirli düzeyde temaslarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.Rubio açıklamasında, "Bence, her şeye rağmen ve diğer tüm meseleleri bir kenara bırakırsak, gelecekte bir tırmanma yaşanması tehlikesi nedeniyle, bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı ABD ve Rusya'nın belirli bir düzeyde temaslarını sürdürmesi her zaman önemlidir" dedi.Rubio, Lavrov ile Putin ve Trump'ın Çin'de görüşme ihtimalini ele aldıABD Dışişleri Bakanı Rubio, G20 Bakanlar Toplantısı marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya ve ABD liderlerinin kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) etkinlikleri kapsamında bir araya gelme ihtimalini görüştüğünü bildirdi.Rubio, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek ay APEC kapsamında liderlerimizin bir araya gelme ihtimaline ilişkin kısa bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/rus-disisleri-bakanligi-rusya-g20de-enerji-kaynaklari-tedarikcisi-statusunu-teyit-etti-1110019240.html
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abd, marco rubio, rusya, ukrayna, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), sergey lavrov, donald trump, vladimir putin
abd, marco rubio, rusya, ukrayna, abd, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), sergey lavrov, donald trump, vladimir putin
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Rusya ile temaslarımızı sürdürmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek olası gerilimlerin önlenmesi amacıyla iki ülke arasındaki temasların devam etmesinin önemini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna konusunda bir barış anlaşmasına ulaşılabilmesi için Washington'ın Rusya ile temaslarını sürdürmesinin gerekli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Rubio, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna'daki krizi barışçıl bir şekilde sona erdirmek için müzakere yoluyla bir çözüme ihtiyaç var. Rusya ile Ukrayna arasında müzakere yoluyla nasıl bir çözüme ulaşabilirsiniz? Rusya ve Ukrayna ile konuşma imkanınız yoksa bunu nasıl başarabilirsiniz?
'ABD ve Rusya'nın belirli düzeyde temaslarını sürdürmesi her zaman önemli'
Rubio, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma riski nedeniyle, aralarındaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ve Rusya'nın belirli düzeyde temaslarını sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Rubio açıklamasında, "Bence, her şeye rağmen ve diğer tüm meseleleri bir kenara bırakırsak, gelecekte bir tırmanma yaşanması tehlikesi nedeniyle, bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı ABD ve Rusya'nın belirli bir düzeyde temaslarını sürdürmesi her zaman önemlidir" dedi.
Rubio, Lavrov ile Putin ve Trump'ın Çin'de görüşme ihtimalini ele aldı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G20 Bakanlar Toplantısı marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya ve ABD liderlerinin kasım ayında Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) etkinlikleri kapsamında bir araya gelme ihtimalini görüştüğünü bildirdi.
Rubio, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek ay APEC kapsamında liderlerimizin bir araya gelme ihtimaline ilişkin kısa bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.