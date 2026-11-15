https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/almanyada-z-kusaginin-ikinci-protesto-dalgasi-berlinde-polis-gostericilere-yumruk-atti-1110349379.html

Almanya'da Z kuşağının ikinci protesto dalgası: Berlin'de polis, göstericilere yumruk attı

Almanya'da Z kuşağının ikinci protesto dalgası: Berlin'de polis, göstericilere yumruk attı

Sputnik Türkiye

Almanya'da sosyal harcamalardaki kesintilere, artan yaşam maliyetlerine ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen Z kuşağı protestolarının ikinci... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T09:21+0300

2026-11-15T09:21+0300

2026-11-15T09:34+0300

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berlin

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Almanya'da "Gen Z regelt" (Z kuşağı düzenliyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gençler; sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etti. Eylemciler ayrıca eğitim, bağımlılıkla mücadele hizmetleri ve psikoterapi için daha fazla kaynak ayrılmasını, sosyal adaletin güçlendirilmesini ve iklim politikalarında daha etkili adımlar atılmasını talep etti.'Merz cepheye' sloganlarıBerlin'deki gösteride Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1500 kişi, Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü. Eylemciler, "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "Merz cepheye" sloganları attı.Polisin yumruk attığı anlar görüntülendiKalabalığın arasına giren polislerin Z kuşağı eylemcilere yumrukla müdahale ettiği anlar kameralara ve uluslararası haber ajanslarına yansıdı.Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale ederken göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.Berlin'de cuma günü yapılacak gösteri için organizatörlerin 15 bin kişilik katılım başvurusunda bulunduğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

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