Almanya'da Z kuşağının ikinci protesto dalgası: Berlin'de polis, göstericilere yumruk attı
09:21 15.11.2026 (güncellendi: 09:34 15.11.2026)
© REUTERS Christian MangAlmanya'da Z kuşağı protestoları
© REUTERS Christian Mang
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Almanya'da sosyal harcamalardaki kesintilere, artan yaşam maliyetlerine ve hükümetin zorunlu askerlik planına karşı düzenlenen Z kuşağı protestolarının ikinci dalgasında katılım, iki hafta önceki ilk gösterilere kıyasla belirgin şekilde düşük kaldı. Berlin'de polis göstericilere sert müdahale ederken 22 kişi gözaltına alındı.
Almanya'da "Gen Z regelt" (Z kuşağı düzenliyor) adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gençler; sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etti. Eylemciler ayrıca eğitim, bağımlılıkla mücadele hizmetleri ve psikoterapi için daha fazla kaynak ayrılmasını, sosyal adaletin güçlendirilmesini ve iklim politikalarında daha etkili adımlar atılmasını talep etti.
'Merz cepheye' sloganları
Berlin'deki gösteride Savigny Meydanı'nda toplanan yaklaşık 1500 kişi, Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü. Eylemciler, "Biz gelecek istiyoruz, zenginler savaş", "Filistin'e özgürlük" ve "Merz cepheye" sloganları attı.
💥Berlin'de ‘Gen Z regelt’ (Z kuşağı düzenliyor) protestolarında polisin eylemcilere yumruk attığı anlar görüntülendi https://t.co/nShNy6n7ef— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2026
Polisin yumruk attığı anlar görüntülendi
Kalabalığın arasına giren polislerin Z kuşağı eylemcilere yumrukla müdahale ettiği anlar kameralara ve uluslararası haber ajanslarına yansıdı.
Savigny Meydanı’nda toplanan yaklaşık 1500 kişi daha sonra Halensee metro istasyonuna kadar yürüdü.
© REUTERS Christian MangAlmanya'da Z kuşağı protestoları
Almanya'da Z kuşağı protestoları
© REUTERS Christian Mang
Berlin’in ünlü alışveriş caddelerinden Kurfürstendamm’da polis göstericilere sert müdahale ederken göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.
Almanya'da ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde gelecek cuma günü daha geniş katılımlı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Kıta genelinde yapılması planlanan gençlik grevi kapsamında Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere'de de eylemler düzenlenecek.
Berlin'de cuma günü yapılacak gösteri için organizatörlerin 15 bin kişilik katılım başvurusunda bulunduğu bildirildi.
20 Ekim, 17:48