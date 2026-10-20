https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

Dünya ayakta: 12 ülkede kim, neyi protesto ediyor?

Dünya ayakta: 12 ülkede kim, neyi protesto ediyor?

Sputnik Türkiye

Fransa'dan Arnavutluk'a, Hindistan'dan Pakistan'a, dünya protesto gösterileriyle çalkalanıyor. İşte ülke ülke protestolar ve nedenleri...

2026-10-20T17:48+0300

2026-10-20T17:48+0300

2026-10-20T17:48+0300

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Dünyanın farklı bölgelerinde hükümetleri ve kamu politikalarını hedef alan protestolar düzenleniyor. Avrupa'da eğitim eşitsizliği, artan yaşam maliyetleri, yetersiz kamu hizmetleri ve barınma sorunu öne çıkarken Amerika kıtasında siyasi kutuplaşma, ekonomik politikalar ve altyapı sorunları gündemde. Asya ve Afrika'da ise ekonomik darboğaz, seçim süreçlerine ilişkin itirazlar ve siyasi gerilimler dikkat çekiyor.Avrupa'daki gösteriler, ortak ekonomik kaygılara rağmen birbirinden bağımsız gelişen ve farklı yerel talepler içeren hareketlerden oluşuyor. Özellikle Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz ve Arnavutluk'ta gençlerin öncülük ettiği eylemler, daha geniş toplumsal kesimlerin katılımıyla büyüyor.Avrupa: Hayat pahalılığı, eğitim ve barınma kriziFransa: Paris başta olmak üzere birçok kentte liselilerin eğitim sistemindeki sorunlar, öğretmen eksikliği ve kötü okul koşulları nedeniyle başlattığı protestolar genişledi. Sendikalar ve ‘Sarı Yelekliler’in de katıldığı gösterilerde hayat pahalılığı, artan akaryakıt fiyatları, ücretler ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar öne çıkıyor. 17 Ekim'deki ülke çapındaki eylemlerde yüz binlerce kişi sokağa çıktı. Gösterilerin bazı bölümlerinde yağma, kundaklama ve polisle çatışmalar yaşandı.Arnavutluk: Başkent Tiran'da Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen gösterilerde yolsuzluk iddiaları, üniversitelerdeki koşullar, işsizlik ve eğitim sistemindeki sorunlar gündemde. Protestoların arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in desteklediği tartışmalı lüks kıyı projesi de bulunuyor.İspanya: Konut krizi ve yükselen kiralar, protestoların başlıca gündem maddesi. Madrid'de 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın evinden tahliye edilmek istenmesi ve kirasının yüzde 230 artırılması ülke çapında tepkiye yol açtı. Abascal'ın hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmesi, barınma hakkı tartışmalarını daha da büyüttü. Göstericiler kira artışlarına sınır getirilmesini, tahliyelerin durdurulmasını ve kısa süreli kiralamaların düzenlenmesini istiyor. Konut krizi, yaklaşan erken seçim sürecinin de önemli başlıklarından biri haline geldi.İtalya: Milano, Roma ve Bologna gibi kentlerde hayat pahalılığı, düşük ücretler, eğitim politikaları ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı gösteriler düzenleniyor. Milano'da bazı eylemlerde protestocularla polis arasında çatışmalar yaşandı. Başbakan Giorgia Meloni hükümeti, şiddet olaylarını kınarken protestoların ekonomik ve toplumsal nedenleri de ülke gündeminde yer tutuyor.Belçika: Brüksel başta olmak üzere çeşitli kentlerde eğitim politikaları, bütçe kesintileri ve artan yaşam maliyetlerine yönelik tepkiler sokaklara taşındı. Gösteriler, Avrupa genelinde kamu hizmetlerinin finansmanı ve hane halklarının alım gücüne ilişkin tartışmalarla bağlantılı ilerliyor.Amerika kıtası: Siyasi gerilimler ve ekonomik sorunlarABD: Donald Trump yönetiminin politikalarına yönelik muhalefet, ekonomik kaygılar ve siyasi haklar etrafında farklı gösteriler düzenleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş de kamuoyundaki hoşnutsuzluğun başlıklarından biri. Trump ise Fransa'daki protestoları Demokratlara karşı siyasi söyleminde kullanarak benzer olayların ABD'de de yaşanabileceğini öne sürdü.Kolombiya'da: Siyasi şiddet, güvenlik sorunları ve hükümetin reform politikaları, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi tartışmaların ve sokak eylemlerinin başlıca gündemleri arasında.Ülkedeki hareketliliğin boyutu ve farklı gösterilerin talepleri, eylem bazında ayrıca değerlendirilmesi gereken konular arasında. Gösterilerde, İsrail ile ilişkileri giderek yakınlaşan yönetime karşı protesto olarak Filistin bayrakları ve sloganları da öne çıkıyor.Meksika: Bazı bölgelerde temiz suya erişim sorunları ve altyapı yetersizlikleri yerel protestolara yol açıyor. Su kalitesi ve kamu hizmetlerine erişim talepleri, yerel yönetimlerin sorumluluklarına ve altyapı yatırımlarına ilişkin tartışmaları gündeme getiriyor.Şili: Şili'de 2019 protestolarının 7. yıl dönümünde sokaklar yine hareketli. Hükümet karşıtı gösteri düzenleyen eylemciler polisle çatıştı.Asya ve Afrika: Seçim tartışmaları ve ekonomiHindistan: Yeni Delhi'de seçmen listelerindeki değişiklikler ve 130 milyon kişinin listelerden çıkarıldığı iddiaları, Seçim Komisyonu'na yönelik tepkilere neden oluyor. Tartışmanın merkezinde seçmenlerin oy kullanma hakkının korunması, listelerin hazırlanma süreci ve seçim kurumlarına duyulan güven bulunuyor. İddiaların kapsamı ve listelerden çıkarılan seçmenlerin sayısı konusunda kesin rakamlar, güvenilir kaynaklarla ayrıca doğrulanmalı.Tunus: Ekonomik darboğaz, yükselen yaşam maliyetleri ve temel kamu hizmetlerindeki aksaklıklar, hükümet karşıtı tepkilerin başlıca nedenleri arasında. İşsizlik ve satın alma gücündeki gerileme de toplumsal hoşnutsuzluğu besleyen sorunlar olarak öne çıkıyor. Tunus'ta binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarını protesto etmek ve ifade özgürlüğü ile hak ve özgürlüklerin korunması talebiyle gösteri düzenliyor.Pakistan: Ekonomik istikrarsızlık, hayat pahalılığı ve siyasi yönetim üzerindeki gerilimler, sokak eylemlerinin gündeminde yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/fransada-cumartesi-yapilacak-gosteriler-icin-buyuk-capli-polis-konuslandirmasi-sokaga-cikma-1109707175.html

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Новый Блок Sputnik Türkiye Dünya ayağa kalktı, Fransa’dan ABD’ye, Arnavutluk’tan Belçika’ya kim ne istiyor? 2026-10-20T17:48+0300 true PT3M22S

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