https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abdde-demokratik-sosyalistlerden-ocasio-corteze-2028-icin-baskan-adayligi-cagrisi-1110349959.html

ABD'de demokratik sosyalistlerden Ocasio-Cortez'e 2028 için başkan adaylığı çağrısı

ABD'de demokratik sosyalistlerden Ocasio-Cortez'e 2028 için başkan adaylığı çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez’e 2028 ABD başkanlık seçimlerinde aday olması yönünde resmi çağrıda bulunan bir karar kabul edildi.

2026-11-15T09:50+0300

2026-11-15T09:50+0300

2026-11-15T09:50+0300

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abd

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temsilciler meclisi

abd senatosu

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Karar, Amerika Demokratik Sosyalistleri’nin (DSA) New York şubesinin cumartesi günü düzenlenen kongresinde delegelerin 123’e karşı 291 oyla kabul edildi.DSA'nın ulusal düzeyde resmi bir adaylık desteği anlamına gelmemekle birlikte, Amerikan basınına göre New York şubesini Ocasio-Cortez'i başkanlık yarışına girmeye teşvik etmek ve olası bir kampanyanın altyapısını hazırlamakla direkt olarak yükümlü kılıyor.AOC hakkında bilinenlerABD’de New York’un 14. seçim bölgesini temsil eden ve kamuoyunda isminin baş harfleri olan 'AOC' olarak da anılan Ocasio-Cortez, 2018 yılında on dönemdir görevde olan rakibini ön seçimde yenmesinin ardından ulusal çapta tanınmıştı.Ocasio-Cortez, daha önce yaptığı açıklamalarda siyasi geleceğine ilişkin kararını ara seçimlerin ardından vereceğini söylemişti.1989 doğumlu 37 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez, şu anda ABD Temsilciler Meclisi üyesi.New York'un Bronx bölgesinde, Porto Riko kökenli bir ailede dünyaya geldi. 2011 yılında Boston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinden (çift anadal) onur derecesiyle mezun oldu.Üniversite yıllarında babasını kanserden kaybettikten sonra ailesine maddi destek olmak ve evlerinin ipotekle elden gitmesini önlemek için garsonluk ve barmenlik yaptı. 2016 başkanlık seçimlerinde Bernie Sanders'ın kampanyasında gönüllü organizatör olarak çalıştı.

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