https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/abdde-ucuslar-yeniden-basladi-ancak-havalimanlarinda-aksakliklar-suruyor-binlerce-sefer-iptal-1110339466.html

ABD'de uçuşlar yeniden başladı ancak havalimanlarında aksaklıklar sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi

ABD'de uçuşlar yeniden başladı ancak havalimanlarında aksaklıklar sürüyor: Binlerce sefer iptal edildi

Sputnik Türkiye

ABD genelinde yaklaşık 5 saat süren uçuş durdurma kararının kaldırılmasıyla seferler yeniden başlasa da havalimanlarındaki aksaklıklar sona ermedi... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T10:14+0300

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ABD'de ülke genelinde kalkış uçuşlarını etkileyen durdurma kararının kaldırılmasının ardından hava trafiği yeniden başladı. Ancak seferlerin yeniden yapılmaya başlanması, havalimanlarında yaşanan sorunları ortadan kaldırmadı. İptal edilen uçuşlar ve biriken sefer yoğunluğu nedeniyle çok sayıda yolcu gecikmelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, cumartesi gününe kadar ABD'deki havalimanlarına ve bu havalimanlarından gerçekleştirilen yaklaşık 10 bin uçuş iptal edildi. Delta Air Lines ve American Airlines'ın 2 bin 200'den fazla, United Airlines'ın bin 800, Southwest Airlines'ın ise yaklaşık bin 400 seferi iptal ettiği bildirildi.ABD genelindeki uçuş durdurma kararı yaklaşık 5 saat sürdü. Kararın kaldırılmasına rağmen havalimanlarında biriken uçuş yoğunluğu nedeniyle yolcuların uzun süreli gecikmeler yaşamaya devam edebileceği belirtiliyor.Uçuşların durmasına eski hava trafik kontrol sistemleri gerekçe gösterildiABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, düzenledikleri basın toplantısında uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Duffy, kararın eski ekipmanlardan kaynaklanan tutarsız veriler nedeniyle alındığını belirterek hava trafik kontrol sistemlerinin uzun süredir güncellenmediğini ve bunun nedenlerinden birinin Kongre'den yeterli finansman sağlanamaması olduğunu savundu. Duffy, yeni ve modern bir sistem kurulması için 50 milyar dolarlık finansman çağrısı yaptı.İç Güvenlik Bakanı Mullin ise yaşanan aksaklığın bir siber saldırıdan kaynaklandığına veya bir gün önce yaşanan Microsoft kesintisiyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi. Mullin, olay sırasında kimsenin tehlikede olmadığını ifade etti.ABD'de uçuş durdurma kararı 2001'den bu yana en uzun süreli ikinci uygulama olduABD genelindeki uçuş durdurma kararının, 11 Eylül 2001 saldırılarının hemen ardından uygulanan kararın ardından ülke genelinde alınan ikinci uçuş durdurma kararı olduğu belirtildi. Yaklaşık 5 saat süren son uygulamanın ise bu iki karar arasındaki en uzun süreli durdurma olduğu kaydedildi.Her iki siyasi kanattan temsilciler, yaşanan aksaklığın nedenlerinin belirlenmesi ve benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/abd-genelinde-ucus-yasagi-ilan-edildi-1110336230.html

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abd, flightradar24, american airlines, southwest airlines, microsoft