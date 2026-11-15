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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abd-basini-biden-anilarinda-zelenskiyi-kaprisli-ve-inatci-olarak-tanimladi-1110355843.html
ABD basını: Biden anılarında Zelenskiy'i kaprisli ve inatçı olarak tanımladı
ABD basını: Biden anılarında Zelenskiy'i kaprisli ve inatçı olarak tanımladı
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Eski ABD Başkanı Biden’ın, anılarında Zelenskiy’i kaprisli ve inatçı biri olarak tanımladığı öğrenildi. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T12:20+0300
2026-11-15T12:20+0300
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Amerikan haftalık haber dergisi Newsweek'te yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Joe Biden, ‘Bana Söz Ver, Amerika’ (Promise Me, America) adlı anı kitabında Vladimir Zelenskiy’i kaprisli ve inatçı biri olarak nitelendirdi.Haberde, “(Biden, Zelenskiy ile) bazen gergin ilişkileri olduğunu yazarak, Ukrayna liderinin ‘kaprisli ve inatçı’ olabildiğini, ayrıca ‘beklediğim kadar minnettar olmadığını’ belirtti” ifadelerine yer verildi.Habere göre, Biden'a göre bu tür değerlendirmeler, Zelenskiy’in Washington'dan sürekli olarak ek silah ve mali yardım talep etmesinden kaynaklanıyordu.Rusya tarafı Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini vurgulamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html
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abd, abd, joe biden, vladimir zelenskiy, ukrayna, anı kitabı, amerika, newsweek, nato

ABD basını: Biden anılarında Zelenskiy'i kaprisli ve inatçı olarak tanımladı

12:20 15.11.2026
© AP Photo / Manuel Balce CenetaJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Eski ABD Başkanı Biden’ın, anılarında Zelenskiy’i kaprisli ve inatçı biri olarak tanımladığı öğrenildi.
Amerikan haftalık haber dergisi Newsweek'te yer alan habere göre, eski ABD Başkanı Joe Biden, ‘Bana Söz Ver, Amerika’ (Promise Me, America) adlı anı kitabında Vladimir Zelenskiy’i kaprisli ve inatçı biri olarak nitelendirdi.
Haberde, “(Biden, Zelenskiy ile) bazen gergin ilişkileri olduğunu yazarak, Ukrayna liderinin ‘kaprisli ve inatçı’ olabildiğini, ayrıca ‘beklediğim kadar minnettar olmadığını’ belirtti” ifadelerine yer verildi.
Habere göre, Biden'a göre bu tür değerlendirmeler, Zelenskiy’in Washington'dan sürekli olarak ek silah ve mali yardım talep etmesinden kaynaklanıyordu.
Rusya tarafı Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın tarafı haline getirdiğini ve bunun 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini vurgulamaya devam ediyor.
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