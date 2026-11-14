Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html
Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda
Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının, sürekli teknik bakım gerektirmeleri... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T15:34+0300
2026-11-14T15:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
f-16
abd
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103772067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c98ca566f1275766f64a0ecff3541bde.jpg
Ukrayna medyasının aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kağıt üzerinde her şey var görünüyor ancak uçaklar yeni olmadığı için sürekli onarımdalar” ifadelerini kullandı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın hava savunma ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Batılı ortakların şu ana kadar sağladığı uçak sayısının iki buçuk katı daha fazla savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.Öte yandan ABD basını, eylül ayı sonunda bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın elindeki mevcut tüm F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceğini yazmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarının çatışmanın seyrini değiştiremeyeceğini, aksine süreci uzattığını ve siyasi-diplomatik bir çözüme ulaşılmasını engellediğini defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1110341117.html
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103772067_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0d1026a609eb06ede353916fea521ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, f-16, abd, batı
ukrayna, vladimir zelenskiy, f-16, abd, batı

Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda

15:34 14.11.2026 (güncellendi: 15:45 14.11.2026)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3 Ekim 2024’te Kiev’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilere konuşuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 3 Ekim 2024’te Kiev’de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilere konuşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının, sürekli teknik bakım gerektirmeleri nedeniyle neredeyse hiç kullanılamadığını savundu.
Ukrayna medyasının aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kağıt üzerinde her şey var görünüyor ancak uçaklar yeni olmadığı için sürekli onarımdalar” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın hava savunma ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Batılı ortakların şu ana kadar sağladığı uçak sayısının iki buçuk katı daha fazla savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Öte yandan ABD basını, eylül ayı sonunda bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın elindeki mevcut tüm F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceğini yazmıştı.
Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarının çatışmanın seyrini değiştiremeyeceğini, aksine süreci uzattığını ve siyasi-diplomatik bir çözüme ulaşılmasını engellediğini defalarca dile getirmişti.
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
12:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала