https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html
Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda
Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının, sürekli teknik bakım gerektirmeleri... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T15:34+0300
2026-11-14T15:34+0300
2026-11-14T15:45+0300
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Ukrayna medyasının aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kağıt üzerinde her şey var görünüyor ancak uçaklar yeni olmadığı için sürekli onarımdalar” ifadelerini kullandı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın hava savunma ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Batılı ortakların şu ana kadar sağladığı uçak sayısının iki buçuk katı daha fazla savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.Öte yandan ABD basını, eylül ayı sonunda bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın elindeki mevcut tüm F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceğini yazmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarının çatışmanın seyrini değiştiremeyeceğini, aksine süreci uzattığını ve siyasi-diplomatik bir çözüme ulaşılmasını engellediğini defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1110341117.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, f-16, abd, batı
ukrayna, vladimir zelenskiy, f-16, abd, batı
Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda
15:34 14.11.2026 (güncellendi: 15:45 14.11.2026)
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının, sürekli teknik bakım gerektirmeleri nedeniyle neredeyse hiç kullanılamadığını savundu.
Ukrayna medyasının aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kağıt üzerinde her şey var görünüyor ancak uçaklar yeni olmadığı için sürekli onarımdalar” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın hava savunma ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Batılı ortakların şu ana kadar sağladığı uçak sayısının iki buçuk katı daha fazla savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Öte yandan ABD basını, eylül ayı sonunda bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın elindeki mevcut tüm F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceğini yazmıştı.
Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarının çatışmanın seyrini değiştiremeyeceğini, aksine süreci uzattığını ve siyasi-diplomatik bir çözüme ulaşılmasını engellediğini defalarca dile getirmişti.