https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html

Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda

Zelenskiy: Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği F-16 savaş uçakları sürekli bakımda

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy, Batılı müttefikler tarafından Ukrayna'ya teslim edilen ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının, sürekli teknik bakım gerektirmeleri... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T15:34+0300

2026-11-14T15:34+0300

2026-11-14T15:45+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

f-16

abd

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103772067_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c98ca566f1275766f64a0ecff3541bde.jpg

Ukrayna medyasının aktardığına göre Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kağıt üzerinde her şey var görünüyor ancak uçaklar yeni olmadığı için sürekli onarımdalar” ifadelerini kullandı.Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın hava savunma ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Batılı ortakların şu ana kadar sağladığı uçak sayısının iki buçuk katı daha fazla savaş uçağına ihtiyaç duyduğunu belirtti.Öte yandan ABD basını, eylül ayı sonunda bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Ukrayna'nın elindeki mevcut tüm F-16 savaş uçaklarının yıl sonuna kadar teknik arızalar nedeniyle kullanılamaz hale gelebileceğini yazmıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarının çatışmanın seyrini değiştiremeyeceğini, aksine süreci uzattığını ve siyasi-diplomatik bir çözüme ulaşılmasını engellediğini defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1110341117.html

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, f-16, abd, batı