https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/9-5-mesaiye-veda-mi-calisanlarin-yuzde-37si-haftada-28-saat-calismak-itiyor-1110358351.html
9-5 mesaiye veda mı? Çalışanların yüzde 37’si haftada 28 saat çalışmak itiyor
9-5 mesaiye veda mı? Çalışanların yüzde 37’si haftada 28 saat çalışmak itiyor
Sputnik Türkiye
Haftalık 40 saatlik çalışma düzeni cazibesi yitirdi.5 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 37’si haftada en fazla 28 saat ve 4 gün süren bir çalışma düzenini ideal buluyor. İşte geleceğin iş trendleri...
2026-11-15T14:20+0300
2026-11-15T14:20+0300
2026-11-15T14:20+0300
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ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'da 2 bin 850 serbest çalışan ile 2 bin 900 tam zamanlı çalışan arasında yapıldı.Sonuçlarda, ankete katılanların yüzde 51’i iş gününün sabah saat 09.00’dan önce başlamasını, yüzde 42’si ise 17.00’den önce bitmesini istiyor.Bununla birlikte, çalışanlar günde ortalama en fazla üç toplantıya katılmak istiyor, ancak araştırmaya göre an itibarıyla bu beş ülkede her üç çalışandan biri bu sayının üzerinde toplantıya katılıyor.Daha az saat için daha az maaşa bakış ne?Freelance (serbest) çalışma platformu Fiverr’ın danışmanlığında yapılan araştırmada öne çıkan bir başka nokta ise kendi işinin patronu olmak ya da daha az saat çalışma konusunda maddi getiriden feragat etmeye hazır olanların da sayısı azımsanamayacak düzeyde.Tam zamanlı çalışanların yüzde 43'ü kendi işini kurmak veya daha bağımsız çalışmak için maaş kesintisine razı olabileceğini belirtirken, katılımcılar ortalama olarak maaşlarının yaklaşık dörtte birinden (yüzde 24) vazgeçmeye razı görünüyor.Ankete göre geleceğin iş trendleriKatılımcılara göre geleceğin iş trendleri arasında ilk sırada yüzde 32 ile ‘yapay zeka ajanları’ yer alıyor. Bu trendi yüzde 30 ile ‘istediği yerden çalışma’ ve yüzde 29’luk oranla ‘4 günlük çalışma haftası’ izliyor.Yüzde 74’e göre, iş akışlarını iyileştirmek için yapay zekayı kavramaya vakit ayırmak önemli.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/calisanlar-icin-yeni-donem-geliyor-mesai-saatleri-dusecek-mi-hibrit-calismaya-gecenin-hak-kaybi-1093430426.html
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mesai, mesai saati, yapay zeka, trend, araştırma
mesai, mesai saati, yapay zeka, trend, araştırma
9-5 mesaiye veda mı? Çalışanların yüzde 37’si haftada 28 saat çalışmak itiyor
Haftalık 40 saatlik çalışma düzeninin cazibesini yitirdiği ortaya çıktı. Beş ülkede 5 bin 750 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 37’si haftada en fazla 28 saat ve 4 gün (veya daha kısa) süren bir çalışma düzenini ideal buluyor. Anket, geleceğin iş trendlerini de belirledi.
ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'da 2 bin 850 serbest çalışan ile 2 bin 900 tam zamanlı çalışan arasında yapıldı.
Sonuçlarda, ankete katılanların yüzde 51’i iş gününün sabah saat 09.00’dan önce başlamasını, yüzde 42’si ise 17.00’den önce bitmesini istiyor.
Haftalık çalışma günü sayısının 4 güne düşmesiyle ilgili ise katılımcıların yüzde 40’ı hafta sonu tatilinin cuma günü başlamasını
istiyor. 4 günlük çalışma modelinde pazartesi gününü tatil olarak isteyen katılımcıların oranı ise yüzde 19.
Bununla birlikte, çalışanlar günde ortalama en fazla üç toplantıya katılmak istiyor, ancak araştırmaya göre an itibarıyla bu beş ülkede her üç çalışandan biri bu sayının üzerinde toplantıya katılıyor.
Daha az saat için daha az maaşa bakış ne?
Freelance (serbest) çalışma platformu Fiverr’ın danışmanlığında yapılan araştırmada öne çıkan bir başka nokta ise kendi işinin patronu olmak ya da daha az saat çalışma konusunda maddi getiriden feragat etmeye hazır olanların da sayısı azımsanamayacak düzeyde.
Tam zamanlı çalışanların yüzde 43'ü kendi işini kurmak veya daha bağımsız çalışmak için maaş kesintisine razı olabileceğini belirtirken, katılımcılar ortalama olarak maaşlarının yaklaşık dörtte birinden (yüzde 24) vazgeçmeye razı görünüyor.
Ankete göre geleceğin iş trendleri
Katılımcılara göre geleceğin iş trendleri arasında ilk sırada yüzde 32 ile ‘yapay zeka ajanları’ yer alıyor. Bu trendi yüzde 30 ile ‘istediği yerden çalışma’ ve yüzde 29’luk oranla ‘4 günlük çalışma haftası’ izliyor.
Yüzde 74’e göre, iş akışlarını iyileştirmek için yapay zekayı kavramaya vakit ayırmak önemli.