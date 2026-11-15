https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/9-5-mesaiye-veda-mi-calisanlarin-yuzde-37si-haftada-28-saat-calismak-itiyor-1110358351.html

9-5 mesaiye veda mı? Çalışanların yüzde 37’si haftada 28 saat çalışmak itiyor

9-5 mesaiye veda mı? Çalışanların yüzde 37’si haftada 28 saat çalışmak itiyor

Sputnik Türkiye

Haftalık 40 saatlik çalışma düzeni cazibesi yitirdi.5 ülkede gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 37’si haftada en fazla 28 saat ve 4 gün süren bir çalışma düzenini ideal buluyor. İşte geleceğin iş trendleri...

2026-11-15T14:20+0300

2026-11-15T14:20+0300

2026-11-15T14:20+0300

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ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Avustralya'da 2 bin 850 serbest çalışan ile 2 bin 900 tam zamanlı çalışan arasında yapıldı.Sonuçlarda, ankete katılanların yüzde 51’i iş gününün sabah saat 09.00’dan önce başlamasını, yüzde 42’si ise 17.00’den önce bitmesini istiyor.Bununla birlikte, çalışanlar günde ortalama en fazla üç toplantıya katılmak istiyor, ancak araştırmaya göre an itibarıyla bu beş ülkede her üç çalışandan biri bu sayının üzerinde toplantıya katılıyor.Daha az saat için daha az maaşa bakış ne?Freelance (serbest) çalışma platformu Fiverr’ın danışmanlığında yapılan araştırmada öne çıkan bir başka nokta ise kendi işinin patronu olmak ya da daha az saat çalışma konusunda maddi getiriden feragat etmeye hazır olanların da sayısı azımsanamayacak düzeyde.Tam zamanlı çalışanların yüzde 43'ü kendi işini kurmak veya daha bağımsız çalışmak için maaş kesintisine razı olabileceğini belirtirken, katılımcılar ortalama olarak maaşlarının yaklaşık dörtte birinden (yüzde 24) vazgeçmeye razı görünüyor.Ankete göre geleceğin iş trendleriKatılımcılara göre geleceğin iş trendleri arasında ilk sırada yüzde 32 ile ‘yapay zeka ajanları’ yer alıyor. Bu trendi yüzde 30 ile ‘istediği yerden çalışma’ ve yüzde 29’luk oranla ‘4 günlük çalışma haftası’ izliyor.Yüzde 74’e göre, iş akışlarını iyileştirmek için yapay zekayı kavramaya vakit ayırmak önemli.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/calisanlar-icin-yeni-donem-geliyor-mesai-saatleri-dusecek-mi-hibrit-calismaya-gecenin-hak-kaybi-1093430426.html

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