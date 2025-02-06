https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/calisanlar-icin-yeni-donem-geliyor-mesai-saatleri-dusecek-mi-hibrit-calismaya-gecenin-hak-kaybi-1093430426.html

Çalışanlar için yeni dönem geliyor: Mesai saatleri düşecek mi? Hibrit çalışmaya geçenin hak kaybı olacak mı?

Çalışanlar için yeni dönem geliyor: Mesai saatleri düşecek mi? Hibrit çalışmaya geçenin hak kaybı olacak mı?

Sputnik Türkiye

Çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda. Esnek mesai, hibrit ve uzaktan çalışma modelleri için yeni bir yasal çerçeve oluşturuluyor. Bu kapsamda, çalışma... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T15:56+0300

2025-02-06T15:56+0300

2025-02-06T15:56+0300

türkiye

bağ-kur

iş kanunu

esnek çalışma

haftalık çalışma saati

motokurye

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Milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek esnek çalışma modelleri için kapsamlı yasal düzenleme hazırlanıyor. Özellikle bilişim, finans, eğitim ve hizmet sektöründe çalışanları ilgilendiren bu değişiklikler, iş hukuku, sosyal güvenlik ve sendikal haklar konularında mevcut boşlukları doldurmayı hedefliyor.Bu kapsamda, çalışma saatleri, bireysel sözleşmeler, meslek hastalıkları ve sosyal güvenlik hakları yeniden ele alınacak. CNBC-e'nin haberine göre, esnek çalışma modellerine geçiş yapan çalışanların hak kaybı yaşamaması için yeni güvenceler getirilecek.Moto Kuryeler İçin Sosyal Güvence ArtırılıyorÖzellikle pandemi sonrası hızla artan moto kuryeler için sosyal güvenlik haklarında önemli değişiklikler yapılacak. Halihazırda sigortalarını Bağ-Kur kapsamında yatıran moto kuryeler için, iş kazası durumunda hangi sigorta koluna tabi olacakları belirlenecek.Mevcut durumda, işveren bağımlılığı olan moto kuryelerin sigortalarının işverene bağlı olarak yatırılması gerekiyor. Ancak yasal boşluklar nedeniyle bu konuda net bir çerçeve bulunmuyor. Yapılacak düzenlemeyle, kuryelerin iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamındaki hakları güvence altına alınacak.Evde çalışanlar i̇çin i̇ş kazası tanımı güncellenecekDijital platformlarda uzaktan çalışanlar için de önemli değişiklikler yolda. Evde meydana gelen kazaların hangi durumlarda iş kazası olarak kabul edileceği netleştirilecek.Örneğin, bilgisayar başında çalışırken sandalyesinden düşerek ayağını kıran bir çalışan iş kazası kapsamına alınabilecek. Ancak mevcut yasal düzenlemeler bu konuda herhangi bir tanımlama yapmadığı için belirsizlik yaşanıyor. Yeni düzenleme ile bu tür durumlar yasal güvenceye kavuşturulacak.Çalışma saatlerinde esneklik geliyorÇalışma hayatında esnek mesai ve uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte çalışma saatleri de yeniden şekillenecek. Yeni düzenleme kapsamında;Özellikle nüfus artışı ve doğurganlık hızındaki düşüşü önlemek için çalışan kadınlara yönelik kreş imkanları artırılacak, doğum teşvik edilecek ve kadınların işgücünden kopmadan çalışabilmeleri için yeni haklar getirilecek.Prim gün sayısı ve analık yardımı düzenlenecekEsnek çalışanların prim gün sayısı, analık yardımı ve sosyal haklara erişimi konusunda mevcut sorunlar giderilecek. Çalışanların, İŞKUR’un mesleki eğitim programlarından faydalanmaları sağlanacak ve bu kişilere yönelik özel bir veri tabanı oluşturulacak.Ayrıca, esnek çalışanlar ve tam zamanlı çalışanlar arasındaki hak farklarının ortadan kaldırılması için denetim mekanizmaları güçlendirilecek.Eşit muamele i̇lkesi güvence altına alınacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemelerin “eşit muamele ilkesini” esas alacağını vurguladı. Uzaktan, kısmi, vardiyalı çalışma gibi yeni nesil çalışma biçimleri hem İş Kanunu’nda hem de yönetmeliklerde netleştirilecek.Bu kapsamda, tüm esnek çalışanlar,Ayrıca, tam zamanlı çalışmadan hibrit veya esnek modele geçen çalışanların kazanılmış hakları korunacak.Esnek çalışmada hak kaybı olmayacakYapılacak düzenleme ile tam zamanlı çalışanların temel hakları güvence altına alınacak ve hiçbir hak kaybı yaşanmaması sağlanacak.Özellikle İş Kanunu'nda yer alan "emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz" hükmüne aykırı uygulamalar önlenecek. Böylece, esnek çalışanların da tam zamanlı çalışanlarla eşit şartlarda haklara sahip olması sağlanacak.Yeni düzenlemelerle birlikte;✔ Esnek ve hibrit çalışanların sosyal hakları güçlendirilecek,✔ Uzaktan çalışanların iş kazası ve meslek hastalıkları kapsamı netleştirilecek,✔ Moto kuryelerin sigorta durumu açıklığa kavuşacak,✔ Kadın çalışanlara özel teşvikler getirilecek,✔ Esnek çalışma modeli yasal güvence altına alınacak.Çalışma hayatında önemli değişikliklere yol açacak bu düzenlemelerin yakın zamanda yasalaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/osym-baskani-duyurdu-yks-basvurulari-basladi-mi-yuksekogretim-kurumlari-sinavina-basvuru-nasil-1093427700.html

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bağ-kur, iş kanunu, esnek çalışma, haftalık çalışma saati, motokurye