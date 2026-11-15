https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/30-kisilik-kafileyi-tasiyordu-deplasmana-giden-futbolcular-olan-takim-otobusu-yandi-kapilar-bir-1110354908.html
30 kişilik kafileyi taşıyordu: Deplasmana giden futbolcular olan takım otobüsü yandı, kapılar bir süre açılmadı
30 kişilik kafileyi taşıyordu: Deplasmana giden futbolcular olan takım otobüsü yandı, kapılar bir süre açılmadı
Sputnik Türkiye
Karaman FK'nin 30 kişilik kafilesini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yol kenarına çekilen otobüs tahliye edildi, yaralanan olmadı. 15.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-15T11:49+0300
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Karaman'da Karaman FK futbolcularını taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Motor bölümü yandıNesine 3. Lig'de mücadele eden Karaman FK futbolcularını Mersin'in Silifke ilçesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maça götürdüğü öğrenilen Kazımkarabekir Belediyesine ait M.B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı otobüsün motor bölümünde, Karaman-Konya kara yolunun şehir girişinde yangın çıktı.Yangını fark eden futbolcuların uyarısı üzerine yol kenarına çekilen otobüs, tahliye edildi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.Kapılar bir süre açılmamışKaraman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke deplasmanına gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.Yolculuk sırasında araçtan duman kokusu geldiğini fark etmeleri üzerine şoförü uyardıklarını belirten Polat, "Şoför de zaten aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi. O sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik. Ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şu anda herhangi bir yaralanan oyuncumuz veya personelimiz yok. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek. Federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edeceğiz." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/silivride-seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1110288171.html
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karaman, karaman fk, yangın
karaman, karaman fk, yangın
30 kişilik kafileyi taşıyordu: Deplasmana giden futbolcular olan takım otobüsü yandı, kapılar bir süre açılmadı
Karaman FK'nin 30 kişilik kafilesini taşıyan otobüste yangın çıktı. Yol kenarına çekilen otobüs tahliye edildi, yaralanan olmadı.
Karaman'da Karaman FK futbolcularını taşıyan otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nesine 3. Lig'de mücadele eden Karaman FK futbolcularını Mersin'in Silifke ilçesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maça götürdüğü öğrenilen Kazımkarabekir Belediyesine ait M.B. idaresindeki 70 BE 008 plakalı otobüsün motor bölümünde, Karaman-Konya kara yolunun şehir girişinde yangın çıktı.
Yangını fark eden futbolcuların uyarısı üzerine yol kenarına çekilen otobüs, tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
Kapılar bir süre açılmamış
Karaman FK Teknik Direktörü Özgür Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke deplasmanına gitmek üzere yola çıktıklarını söyledi.
Yolculuk sırasında araçtan duman kokusu geldiğini fark etmeleri üzerine şoförü uyardıklarını belirten Polat, "Şoför de zaten aracın stop ettiğini, elektriğin kesildiğini söyledi. O sırada kapının açılmadığını fark ettik. Kapının açılması için bayağı uğraştık. Kapıyı açtıktan sonra dumanlar yükselmeye, alevler çıkmaya başladı. Otobüsten ayrılarak güvenli bir noktaya geçtik. Ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şu anda herhangi bir yaralanan oyuncumuz veya personelimiz yok. Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda son kararı federasyon verecek. Federasyondan gelecek açıklamaya göre hareket edeceğiz." diye konuştu.