https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/silivride-seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1110288171.html

Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi

Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi

Sputnik Türkiye

Silivri'de İETT otobüsü kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T09:41+0300

2026-11-12T09:41+0300

2026-11-12T09:41+0300

türki̇ye

i̇stanbul

tem otoyolu

i̇ett

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İstanbul'da dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otobüsü durdurdu itfaiyeye haber verdiOtobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Küle döndüEkiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakirkoyde-iett-otobusu-yandi-yolcular-tahliye-edildi-1108789794.html

türki̇ye

i̇stanbul

tem otoyolu

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i̇stanbul, tem otoyolu, i̇ett