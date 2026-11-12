https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/silivride-seyir-halindeki-iett-otobusu-yandi-kullanilamaz-hale-geldi-1110288171.html
Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Sputnik Türkiye
Silivri'de İETT otobüsü kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T09:41+0300
2026-11-12T09:41+0300
2026-11-12T09:41+0300
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tem otoyolu
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İstanbul'da dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otobüsü durdurdu itfaiyeye haber verdiOtobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Küle döndüEkiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakirkoyde-iett-otobusu-yandi-yolcular-tahliye-edildi-1108789794.html
türki̇ye
i̇stanbul
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i̇stanbul, tem otoyolu, i̇ett
i̇stanbul, tem otoyolu, i̇ett
Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Silivri'de İETT otobüsü kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsü durdurdu itfaiyeye haber verdi
Otobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.