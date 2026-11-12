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Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi
Sputnik Türkiye
Silivri'de İETT otobüsü kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T09:41+0300
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İstanbul'da dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otobüsü durdurdu itfaiyeye haber verdiOtobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Küle döndüEkiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/bakirkoyde-iett-otobusu-yandi-yolcular-tahliye-edildi-1108789794.html
türki̇ye
i̇stanbul
tem otoyolu
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i̇stanbul, tem otoyolu, i̇ett
i̇stanbul, tem otoyolu, i̇ett

Silivri'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı: Kullanılamaz hale geldi

09:41 12.11.2026
Silivri'de İETT otobüsü yandı
Silivri'de İETT otobüsü yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
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Silivri'de İETT otobüsü kısa süre içinde alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
İstanbul'da dün akşam TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsü durdurdu itfaiyeye haber verdi

Otobüsü emniyet şeridine çeken şoförün haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Küle döndü

Ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2026
TÜRKİYE
Bakırköy'de İETT otobüsü yandı: Yolcular tahliye edildi
15 Eylül, 20:12
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