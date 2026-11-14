https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1110341117.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde 1085 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T12:34+0300
2026-11-14T12:34+0300
2026-11-14T12:44+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin günlük bilgilendirmesini paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı güçler cephe hattında ilerleme kaydederek Zaporojye Bölgesinde yer alan Tersyanka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun farklı cephe hatlarında 1085'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.Açıklamada ayrıca, Rus operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra İHA üretim atölyeleri, depolama ve fırlatma noktaları, mühimmat depoları ile Ukrayna birliklerinin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin 231 adet uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/beyaz-saray-duyurdu-abd-rusya-ve-cin-liderleri-bir-araya-gelecek-1110337760.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
12:34 14.11.2026 (güncellendi: 12:44 14.11.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde 1085 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin günlük bilgilendirmesini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı güçler cephe hattında ilerleme kaydederek Zaporojye Bölgesinde yer alan Tersyanka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun farklı cephe hatlarında 1085'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca, Rus operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra İHA üretim atölyeleri, depolama ve fırlatma noktaları, mühimmat depoları ile Ukrayna birliklerinin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerinin 231 adet uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.