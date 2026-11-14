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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-bolgesinde-bir-yerlesim-birimi-daha-kontrol-altina-alindi-1110341117.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde 1085 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T12:34+0300
2026-11-14T12:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin günlük bilgilendirmesini paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı güçler cephe hattında ilerleme kaydederek Zaporojye Bölgesinde yer alan Tersyanka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun farklı cephe hatlarında 1085'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.Açıklamada ayrıca, Rus operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra İHA üretim atölyeleri, depolama ve fırlatma noktaları, mühimmat depoları ile Ukrayna birliklerinin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin 231 adet uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/beyaz-saray-duyurdu-abd-rusya-ve-cin-liderleri-bir-araya-gelecek-1110337760.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye bölgesinde bir yerleşim birimi daha kontrol altına alındı

12:34 14.11.2026 (güncellendi: 12:44 14.11.2026)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovDonbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker
Donbass'taki özel askeri harekata katılan Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son bir gün içerisinde 1085 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekata ilişkin günlük bilgilendirmesini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Doğu’ Askeri Grubuna bağlı güçler cephe hattında ilerleme kaydederek Zaporojye Bölgesinde yer alan Tersyanka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi.
Son 24 saat içinde Ukrayna ordusunun farklı cephe hatlarında 1085'ten fazla askerini ve 9 zırhlı muharebe aracını kaybettiği öne sürüldü.
Açıklamada ayrıca, Rus operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi. Bunun yanı sıra İHA üretim atölyeleri, depolama ve fırlatma noktaları, mühimmat depoları ile Ukrayna birliklerinin 142 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerinin 231 adet uçak tipi İHA düşürdüğü kaydedildi.
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