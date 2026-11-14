https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/yeni-partide-kurultay-gunu-tek-genel-baskan-adayi-ozgur-ozel-1110338752.html

Yeni Parti'de kurultay günü: Tek genel başkan adayı Özgür Özel

Yeni Parti'de kurultay günü: Tek genel başkan adayı Özgür Özel

Sputnik Türkiye

Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Yaklaşık bin 200 delegenin katılacağı kurultayda genel başkanlık için... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T09:36+0300

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Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara'da düzenleyecek. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultaya yaklaşık bin 200 delegenin katılması beklenirken, genel başkanlık için tek adayın Özgür Özel olduğu bildirildi.Kurultay öncesinde parti yönetiminin yapısında değişiklik öngören tüzük düzenlemeleri için Kurucular Kurulu toplandı. Toplantıda, Parti Meclisi'nin üye sayısının bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi.Parti Meclisi üye sayısı artırılacakKurucular Kurulu toplantısında ayrıca Etik Kurul oluşturulmasına karar verildi. Parti Meclisi'nin üye sayısının artırılması ve Etik Kurul kurulmasına ilişkin değişikliklerin Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacağı belirtildi.Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan kurultay saat 10.00'da başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ankarada-bazi-yollar-arac-trafigine-kapatilacak-1110317245.html

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