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Yeni Parti'de kurultay günü: Tek genel başkan adayı Özgür Özel
Yeni Parti'de kurultay günü: Tek genel başkan adayı Özgür Özel
Sputnik Türkiye
Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Yaklaşık bin 200 delegenin katılacağı kurultayda genel başkanlık için... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
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Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara'da düzenleyecek. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultaya yaklaşık bin 200 delegenin katılması beklenirken, genel başkanlık için tek adayın Özgür Özel olduğu bildirildi.Kurultay öncesinde parti yönetiminin yapısında değişiklik öngören tüzük düzenlemeleri için Kurucular Kurulu toplandı. Toplantıda, Parti Meclisi'nin üye sayısının bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi.Parti Meclisi üye sayısı artırılacakKurucular Kurulu toplantısında ayrıca Etik Kurul oluşturulmasına karar verildi. Parti Meclisi'nin üye sayısının artırılması ve Etik Kurul kurulmasına ilişkin değişikliklerin Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacağı belirtildi.Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan kurultay saat 10.00'da başlayacak.
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özgür özel, ankara, yeni parti, chp kurultayı
özgür özel, ankara, yeni parti, chp kurultayı

Yeni Parti'de kurultay günü: Tek genel başkan adayı Özgür Özel

09:36 14.11.2026
Yeni Parti'de kurultay günü
Yeni Parti'de kurultay günü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
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Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Yaklaşık bin 200 delegenin katılacağı kurultayda genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olacak.
Yeni Parti, Birinci Olağan Kurultayı'nı bugün Ankara'da düzenleyecek. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultaya yaklaşık bin 200 delegenin katılması beklenirken, genel başkanlık için tek adayın Özgür Özel olduğu bildirildi.
Kurultay öncesinde parti yönetiminin yapısında değişiklik öngören tüzük düzenlemeleri için Kurucular Kurulu toplandı. Toplantıda, Parti Meclisi'nin üye sayısının bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 150'ye çıkarılması kabul edildi.

Parti Meclisi üye sayısı artırılacak

Kurucular Kurulu toplantısında ayrıca Etik Kurul oluşturulmasına karar verildi. Parti Meclisi'nin üye sayısının artırılması ve Etik Kurul kurulmasına ilişkin değişikliklerin Birinci Olağan Kurultay'da delegelerin onayına sunulacağı belirtildi.
Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek olan kurultay saat 10.00'da başlayacak.
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