https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/ankarada-bazi-yollar-arac-trafigine-kapatilacak-1110317245.html
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak: Saat kaçta başlıyor?
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak: Saat kaçta başlıyor?
Sputnik Türkiye
Ankara'da yarın ve pazar günü düzenlenecek Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla ihtiyaç halinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T11:49+0300
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2026-11-13T11:50+0300
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Ankara'da cumartesi ve pazar günleri bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.Saat kaçta kapanacak?Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den etkinlik bitene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve buraya açılan yan varyantların tamamı ile Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantların tamamı da program sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/yeni-ankara-stadyumunda-sona-gelindi-avrupa-maclari-ve-milli-maclar-icin-de-kullanilacak-1110265116.html
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ankara
Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak: Saat kaçta başlıyor?
11:49 13.11.2026 (güncellendi: 11:50 13.11.2026)
Ankara'da yarın ve pazar günü düzenlenecek Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı dolayısıyla ihtiyaç halinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.
Ankara'da cumartesi ve pazar günleri bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultay dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den etkinlik bitene kadar bazı yollar araç trafiğine kapalı tutulacak.
Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak, Tren Garı Kavşağı'na bağlanan ve buraya açılan yan varyantların tamamı ile Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.
Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na ve Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantların tamamı da program sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.