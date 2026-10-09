https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/selcuk-bayraktar-nesillerimizi-korkunc-bir-yok-olus-bekliyor-1109435887.html

Selçuk Bayraktar: Nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor

Selçuk Bayraktar: Nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor

Sputnik Türkiye

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, teknolojik gelişmeler ve devam eden savaşların insanlık için ciddi bir... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T23:30+0300

2026-10-09T23:30+0300

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Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kongrede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla, 'Gelecek Burada Başlıyor: Teknoloji, Uzay ve Yeni Nesil' başlıklı panel düzenlendi.Selçuk Bayraktar, panelde yaptığı konuşmada, teknolojinin kendisinden ziyade ne amaçla geliştirildiğinin burada önem kazandığına işaret ederek, sivil olduğu zannedilen ve çok yaygınca kullanılan tüm teknolojilerin, akıllı saatler, telefonlara kadar kullanılan bütün bu teknolojilerin aynı zamanda istihbarat aygıtı olarak da kullanıldığını kaydetti.Bayraktar, artık düşünmeye de gerek olmadığını, yapay zekanın herkesin yerine düşündüğünü dile getirerek, küresel düzenin 'müptela et, bağımlı kıl, alternatifsiz bırak' stratejisi uyguladığını vurguladı.'İnsanlığın şapkasını önüne alıp düşünmesi gerekiyor'Bütün bunların ardında insanlık için başka bir yol daha olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:Bayraktar, ''İşte dünyada yaşayabilen biyolojik canlılarla dünya yaşam dengesine devam edecek. Şimdi artık onu koruyacak bütün nizam, kurallar, müesseseler, düzen aslında kurallar; hepsi tek tek çiğnendi ve altüst oldu. Bizler için teknoloji geliştiren TEKNOFEST kuşağı için veya bu odadaki aydınlar ve elitler için uzay ekosisteminin parçası olan çok önemli bir vazife ortaya çıkıyor. Çünkü artık bu oyun böyle devam edecek olursa bebeklerin dahi öldürülmesinin rasyonalize edilebildiği bir dünyada zaten masum kimse olamayacağı gibi böyle bir dünyanın devam etmesi de mümkün değil. TEKNOFEST kuşağıyla birlikte yürüdüğümüz bu yolda daha adil, daha güzel, daha iyi, insanlığın iyiliğine bir dünyanın inşasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/turkiyenin-en-cok-vergi-veren-isimleri-belli-oldu-1107974876.html

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mehmet fatih kacır, türkiye, selçuk bayraktar, antalya, bayraktar, teknofest