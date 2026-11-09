https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/aracini-baskasina-verenler-dikkat-sgk-ifadeye-cagiracak-ceza-198-bin-lirayi-buluyor-1110208861.html

Aracını başkasına verenler dikkat: SGK ifadeye çağıracak, ceza 198 bin lirayı buluyor

Aracını başkasına verenler dikkat: SGK ifadeye çağıracak, ceza 198 bin lirayı buluyor

Sputnik Türkiye

Ticari araç denetimlerinde SGK uygulaması değişti. Sigortasız olduğu belirlenen sürücü için araç sahibine artık yalnızca trafik tutanağına dayanılarak otomatik... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T11:41+0300

2026-11-09T11:41+0300

2026-11-09T11:41+0300

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araç

denetim

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Ticari araçlarda kayıt dışı istihdam denetimlerinde yeni dönem başladı. Trafik kontrolünde şirket adına kayıtlı ticari aracı kullanan kişinin sigortasız olduğunun belirlenmesi halinde uygulanan SGK yaptırımlarında değişikliğe gidildi. NTV'nin haberine göre yapılan değişiklikle, sürücü ile araç sahibi arasında daha önce herhangi bir işçi-işveren bağı bulunmuyorsa yalnızca trafik tutanağı üzerinden otomatik ceza uygulanmayacak.2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile il emniyet müdürlükleri arasında yürütülen kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, trafik kontrollerinde ticari araç sürücülerinin SGK'lı olup olmadığı da sorgulanıyor. Şoförün sigortasının bulunmaması durumunda konu SGK'ya bildiriliyor ve kayıt dışı işçi çalıştırıldığı tespit edilirse şirkete idari para cezası uygulanıyor.Trafik ceza tutanakları SGK'ya gönderiliyorİl emniyet müdürlüklerinin trafik denetimleri sonucunda düzenlenen tutanaklardaki bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumuna iletiliyor.Trafik idari para cezası karar tutanağı sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilmiş ve aracın kullanım amacı ticari ise aracın plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile cezanın düzenlendiği yer, il, ilçe, birim ve tarih bilgileri SGK'ya gönderiliyor.SGK da söz konusu tutanakları kontrol ederek kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin işlem yürütüyordu.Yeni düzenlemeyle otomatik cezanın önüne geçildiYeni düzenlemenin, ticari araçların farklı kişiler tarafından kullanılması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmesi bekleniyor.Düzenlemeyle birlikte ticari araçları kullanan sigortasız sürücülere yönelik SGK yaptırımlarında yalnızca trafik tutanağına dayanılarak ceza uygulanmasının önüne geçildi.Ceza tutanağında yer alan şoför ile araç sahibi arasında geçmişte herhangi bir işçi-işveren ilişkisi veya SGK kaydı bulunmuyorsa SGK yalnızca trafik tutanağını esas alarak otomatik ceza kesmeyecek.Sürücü ve araç sahibi ifadeye çağrılacakBu durumda tutanak doğrudan SGK denetmenlerine sevk edilecek. Sürücü ile işveren ifadeye çağrılacak ve iki taraf arasındaki ilişkinin niteliği araştırılacak.İncelemede taraflar arasındaki akrabalık, arkadaşlık veya emanet araç kullanımı gibi durumlar değerlendirilecek. Araştırma ve alınan ifadelerin ardından hazırlanacak rapora göre işlem yürütülecek.Böylece şirket adına kayıtlı bir ticari aracı kullanan kişinin trafik kontrolünde sigortasız çıkması tek başına otomatik olarak işçi-işveren ilişkisinin bulunduğu anlamına gelmeyecek. SGK denetmenlerinin yapacağı araştırmanın sonucu esas alınacak.Birden fazla tespitte işe giriş tarihi nasıl belirlenecek?Düzenlemedeki bir diğer değişiklik ise aynı işyerinde fiilen çalışıldığına ilişkin birden fazla bilgi ve belgenin SGK'ya ulaşması halinde uygulanacak yönteme ilişkin oldu.Sigortalının aynı işyerinde fiilen çalıştığına ilişkin birden fazla bilgi ve belgenin Kuruma intikal etmesi halinde en eski tarihli tespit, işe giriş tarihi olarak değerlendirilecek.Aynı ay içindeki ve sonraki aylardaki tespit edilen her gün için bir gün hizmet kazandırılacak ve çalışma ilişkisi kısmi süreli çalışma olarak ele alınacak.Tespit bulunmayan bir ayın ardından yapılan ilk tespit ise yeni bir işe giriş olarak değerlendirilecek. Bu durumda önceki çalışma ilişkisi, hizmet kazandırılan son gün itibarıyla sona erdirilecek.Bekleyen kayıtlar da yeni genelgeye göre değerlendirilecekKayıt dışı istihdamla mücadele birimleri tarafından incelenmiş ancak henüz ilgili servislere gönderilmemiş kayıtlar da yeni uygulama kapsamında değerlendirilecek.Aynı şekilde kayıt dışı istihdamla mücadele birimleri tarafından incelenerek işlem yapılması amacıyla ilgili servislere gönderilmiş kayıtların da yeni genelge hükümlerine göre değerlendirileceği ve işlem yapılacağı belirtildi.Ticari araç sahibine ne kadar ceza kesiliyor?Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı trafik polisinin düzenlediği tutanak ve yürütülen işlemler sonucunda tespit edilen şirketler açısından farklı idari para cezaları söz konusu olabiliyor.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre, işçinin işe giriş bildirgesinin yasal süresinde Kuruma verilmemesi nedeniyle 2 asgari ücret tutarında 66 bin 60 lira ceza uygulanıyor.Bir yıl içinde aynı durumun tekrar etmesi ve tespit edilmesi halinde ise her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücretin 5 katı tutarında 198 bin 180 lira ceza kesiliyor.Sigortasız işçinin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmediği her ay için 2 asgari ücret tutarında 66 bin 60 lira ceza uygulanıyor.Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda isminin bulunmaması halinde her ay için yarım asgari ücret tutarında 16 bin 515 lira ceza söz konusu oluyor.Şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi durumunda işçinin sigortasız çalıştığının tespit edildiği her ay için kayıt geçersizliği nedeniyle yasal asgari ücretin yarısı tutarında 16 bin 515 lira ceza uygulanıyor.Kiralık araçlarda hangi durumda ceza kesilmiyor?Düzenlemede kiraya verilen ticari araçları kullanan sürücüler açısından da önemli bir ayrıntı bulunuyor.Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin sigortası, aracı kiralayan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılmışsa ceza kesilmiyor.Bu durumda araç kira sözleşmesinin yazılı olması ve taraflar tarafından imzalanması yeterli oluyor.Kazada maddi ve hukuki sorumluluk araç sahibindeTicari aracı kullanan şoförün trafik kazası geçirmesi halinde de araç sahibi açısından önemli sorumluluklar bulunuyor.Aracı kullanan şoförün trafik kazası sonucunda yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.Yeni uygulamayla birlikte trafik denetiminde ticari araç kullanırken sigortasız olduğu görülen bir kişinin doğrudan şirket çalışanı kabul edilmesi yerine, sürücü ile araç sahibi arasındaki ilişkinin araştırılması ve yapılacak incelemenin ardından işlem yürütülmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/tutuklanan-fatma-betul-sayan-kayanin-ifadesi-ortaya-cikti-bir-miktar-birikimimiz-vardi-1110207780.html

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