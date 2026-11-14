https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/turk-isten-asgari-ucretle-ilgili-ilk-aciklama-1110342215.html
Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Sputnik Türkiye
Yeni asgari ücretle ilgili takvim henüz belli değil. Geçen yıl görüşmelere katılmayan Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik itirazını... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T13:57+0300
2026-11-14T13:57+0300
2026-11-14T14:01+0300
ekonomi̇
türk-i̇ş
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Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim henüz netleşmedi. Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik itirazını yeniden dile getirirken, komisyonun işleyişinde değişiklik yapılmadığını belirtilirken, "Bizim geçen sene komisyonun yapısına dair itirazlarımız vardı. Bu yıl da bununla ilgili hâlâ bir adım atılmadı. Katılıp katılmayacağımız bile belli değil, yol haritamız da bu yüzden belli değil. Geçen yılki durum bizim için bu yıl da aynen geçerli" ifadeleri kullanıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu takvimi netleşmedi2027 yılı asgari ücretine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Birgün'ün haberine göre, geçen yıl komisyondaki görüşmelere katılmayan Türk-İş’ten yeni dönem öncesi ilk açıklama geldi.Türk-İş görüşmelere katılacak mı?Türk-İş, komisyonun yapısına yönelik itirazlarının karşılık bulmadığını belirterek bu yıl toplantılara katılıp katılmayacağına ilişkin henüz karar verilmediğini bildirdi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan komisyonun yapısına ilişkin herhangi bir adım gelmediğini söyledi. Ağar, "Asgari ücretle ilgili kafamızda bir şeyler var ama onunla ilgili tam anlaşamadık. Biz görüşmelere geçen dönem katılmadık, bu dönem de bize daha komisyondan herhangi bir adım olmadı. Bakanlıktan bir bilgi de talep de yok. Ergün Başkan da bekliyor" ifadelerini kullandı. Türk-İş, geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını eleştirerek görüşmelere katılmama kararı almıştı. Bu yıl da komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığını belirten Ağar, “Bizim geçen sene komisyonun yapısına dair itirazlarımız vardı. Bu yıl da bununla ilgili hâlâ bir adım atılmadı. Katılıp katılmayacağımız bile belli değil, yol haritamız da bu yüzden belli değil. Geçen yılki durum bizim için bu yıl da aynen geçerli” diye konuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. İşçi kesimini Türk-İş, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınırken, asgari ücret rakamı geleneksel olarak görüşmelerin son toplantılarında gündeme geliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşme takviminin yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.
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türk-i̇ş, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, brüt asgari ücret, asgari ücret açıklandı mı, net asgari ücret
türk-i̇ş, asgari ücret tespit komisyonu, asgari ücret, brüt asgari ücret, asgari ücret açıklandı mı, net asgari ücret
Türk-İş'ten asgari ücretle ilgili ilk açıklama: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
13:57 14.11.2026 (güncellendi: 14:01 14.11.2026)
Yeni asgari ücretle ilgili takvim henüz belli değil. Geçen yıl görüşmelere katılmayan Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik itirazını yeniden dile getirdi.
Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim henüz netleşmedi. Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına yönelik itirazını yeniden dile getirirken, komisyonun işleyişinde değişiklik yapılmadığını belirtilirken, "Bizim geçen sene komisyonun yapısına dair itirazlarımız vardı. Bu yıl da bununla ilgili hâlâ bir adım atılmadı. Katılıp katılmayacağımız bile belli değil, yol haritamız da bu yüzden belli değil. Geçen yılki durum bizim için bu yıl da aynen geçerli" ifadeleri kullanıldı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu takvimi netleşmedi
2027 yılı asgari ücretine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Birgün'ün haberine göre, geçen yıl komisyondaki görüşmelere katılmayan Türk-İş’ten yeni dönem öncesi ilk açıklama geldi.
Türk-İş görüşmelere katılacak mı?
Türk-İş, komisyonun yapısına yönelik itirazlarının karşılık bulmadığını belirterek bu yıl toplantılara katılıp katılmayacağına ilişkin henüz karar verilmediğini bildirdi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan komisyonun yapısına ilişkin herhangi bir adım gelmediğini söyledi. Ağar, "Asgari ücretle ilgili kafamızda bir şeyler var ama onunla ilgili tam anlaşamadık. Biz görüşmelere geçen dönem katılmadık, bu dönem de bize daha komisyondan herhangi bir adım olmadı. Bakanlıktan bir bilgi de talep de yok. Ergün Başkan da bekliyor" ifadelerini kullandı.
Türk-İş, geçen yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısını eleştirerek görüşmelere katılmama kararı almıştı. Bu yıl da komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığını belirten Ağar, “Bizim geçen sene komisyonun yapısına dair itirazlarımız vardı. Bu yıl da bununla ilgili hâlâ bir adım atılmadı. Katılıp katılmayacağımız bile belli değil, yol haritamız da bu yüzden belli değil. Geçen yılki durum bizim için bu yıl da aynen geçerli” diye konuştu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. İşçi kesimini Türk-İş, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hükümeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil ediyor. Komisyonda kararlar oyçokluğuyla alınırken, asgari ücret rakamı geleneksel olarak görüşmelerin son toplantılarında gündeme geliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik görüşme takviminin yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.