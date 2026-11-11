https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/asgari-ucret-kulisi-konusulan-zam-oraniyla-yeni-maas-hesaplandi-1110260141.html

Asgari ücret kulisi: Konuşulan zam oranıyla yeni maaş hesaplandı

Asgari ücret kulisi: Konuşulan zam oranıyla yeni maaş hesaplandı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanın beklediği 2027 asgari ücret zammı için ilk tahminler gündeme geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde yüzde 30 zam senaryosunun... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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ekonomi̇

asgari ücret

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net asgari ücret

sgk

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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin ilk tahminler gündeme gelmeye başladı. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yıl sonuna doğru yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyelerine yaklaşabileceği beklentisiyle Ankara kulislerinde yüzde 30 zam senaryosunun konuşulduğunu aktardı.Söz konusu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2026 yılında brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücretin yüzde 30 artırılması halinde çalışanların eline geçecek net tutar 36 bin 498 lira 15 kuruş olacak.Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olacak?Yüzde 30'luk artış senaryosuna göre hesaplanan tutarlar şöyle:Mevcut net asgari ücret: 28.075,50 TLTahmini brüt asgari ücret: 42.939 TLTahmini net asgari ücret: 36.498,15 TLZam oranı: Yüzde 30Hesaplamada brüt ücret üzerinden yüzde 14 SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi kesintisi öngörülüyor. Gelir vergisi ve damga vergisinin asgari ücret istisnası kapsamında sıfır kabul edildiği tabloda toplam kesinti 6 bin 440 lira 85 kuruş olarak hesaplandı.Açlık sınırı 38 bin 24 liraya yükseldiKarakaş'ın aktardığı Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 38 bin 24 liraya, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 liraya, yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 liraya ulaştı.Bu rakamlara göre mevcut net asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 9 bin 949 lira altında kalıyor.Karakaş, asgari ücretin artık yalnızca işe yeni başlayanların aldığı bir ücret olmaktan çıktığını, birçok çalışan için ortalama ücret seviyesine dönüştüğünü savundu. Yazıda özellikle çocuklu ailelerin geçim koşullarının giderek ağırlaştığına dikkat çekildi.2027 asgari ücret henüz belli olmadıAnkara kulislerinde konuşulduğu aktarılan yüzde 30'luk artış, şu aşamada bir senaryo niteliğinde. 2027 asgari ücretinin resmi tutarı henüz belirlenmedi.Bu nedenle 36 bin 498,15 TL, kesinleşmiş yeni asgari ücret değil; yüzde 30 zam yapılması halinde ortaya çıkacak tahmini net tutarı ifade ediyor.

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asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, sgk