https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/suruculer-dikkat-yarin-basliyor-6-bin-lira-cezasi-var-1110341428.html

Sürücüler dikkat: Yarın başlıyor, 6 bin lira cezası var

Sürücüler dikkat: Yarın başlıyor, 6 bin lira cezası var

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Takmayana ise 6 bin lira idari para cezası kesilecek. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T12:59+0300

2026-11-14T12:59+0300

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türki̇ye

kış lastiği

ağır ticari araç

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Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğini takmayan sürücülere 6 bin lira idari para cezası kesilecek. Peki özel araçlarda da kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zamana kadar sürecek? Lastik değiştirme ücreti ne kadar?Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Uygulama toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.Uygulama, trafik güvenliğini sağlamak ve kış şartlarında meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?Kış lastiği uygulaması, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker ve kamyonet gibi taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanması gerekiyor.Lastik değiştirme ücreti ne kadar oldu?Jant ölçüsüne göre 1.500 TL'den başlayıp 3 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kullanılmayan lastiklerini muhafaza ettirmek isteyen sürücüler için lastik oteli hizmetinin bedeli ise dört lastiğin değişim ücretiyle aynı seviyede tutuluyor.

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kış lastiği, ağır ticari araç