https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/meteorolojiden-14-il-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kentte-saganak-1110338141.html
Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor.
2026-11-14T09:19+0300
2026-11-14T09:19+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Kasım 2026 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Marmara, Ege'nin Aydın ve Denizli dışındaki kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in Gümüşhane ve Bayburt dışındaki kesimleri ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor.Yağışların Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışında kalan iller ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de ise güney yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.Kuzey Ege'de denizlerde fırtına, Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecekHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.14 Kasım il il hava durumu ve sıcaklıklarıMeteoroloji'nin bölgelere göre yayımladığı tahminlerde öne çıkan iller ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:Marmara Bölgesiİstanbul'da 21, Bursa'da 25, Çanakkale'de 23, Kırklareli'nde 20 derece sıcaklık bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bursa ve Çanakkale'de akşam, Kırklareli'nde ise öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.Ege Bölgesiİzmir ve Manisa'da 23, Muğla'da 18, Denizli'de 23 derece sıcaklık öngörülüyor. İzmir'de akşam ve gece, Manisa'da gece saatlerinde sağanak beklenirken Muğla'da sabah ve öğle saatlerinde yağış görülecek.Akdeniz BölgesiAdana'da 24, Antalya'da 23, Burdur'da 18, Hatay'da 21 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Antalya ve Burdur'da sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu BölgesiAnkara'da 18, Çankırı'da 19, Eskişehir'de 19, Konya'da 18 derece sıcaklık bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de aralıklı sağanak, Konya'da ise sabah saatlerinde yağış öngörülüyor.Batı Karadeniz BölgesiBolu'da 19, Düzce'de 25, Kastamonu'da 17, Zonguldak'ta 23 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Düzce ve Zonguldak'ta akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiAmasya'da 20, Rize'de 22, Samsun'da 24, Trabzon'da 21 derece sıcaklık öngörülüyor. Amasya ve Samsun'da aralıklı sağanak, Rize ve Trabzon'da ise gece saatlerinde yağış bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiErzurum'da 10, Kars'ta 11, Malatya'da 14, Van'da 12 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Kars'ta akşam saatlerinde yağmur beklenirken diğer illerde parçalı bulutlu hava etkili olacak.Güneydoğu Anadolu BölgesiDiyarbakır'da 17, Mardin'de 15, Siirt'te 16, Şanlıurfa'da 20 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: İstanbul dahil birçok kentte sağanak bekleniyor
09:19 14.11.2026 (güncellendi: 09:20 14.11.2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgarın saatte 40-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM),
14 Kasım 2026 hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye
genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Marmara, Ege'nin Aydın ve Denizli dışındaki kesimleri, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in Gümüşhane ve Bayburt dışındaki kesimleri ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışında kalan iller ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu.
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de ise güney yönlerden saatte 40-70 kilometre hızla kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde rüzgarın yön değiştirerek kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de denizlerde fırtına, Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
14 Kasım il il hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji'nin bölgelere göre yayımladığı tahminlerde öne çıkan iller ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
İstanbul'da 21, Bursa'da 25, Çanakkale'de 23, Kırklareli'nde 20 derece sıcaklık bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Bursa ve Çanakkale'de akşam, Kırklareli'nde ise öğle saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.
İzmir ve Manisa'da 23, Muğla'da 18, Denizli'de 23 derece sıcaklık öngörülüyor. İzmir'de akşam ve gece, Manisa'da gece saatlerinde sağanak beklenirken Muğla'da sabah ve öğle saatlerinde yağış görülecek.
Adana'da 24, Antalya'da 23, Burdur'da 18, Hatay'da 21 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Antalya ve Burdur'da sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara'da 18, Çankırı'da 19, Eskişehir'de 19, Konya'da 18 derece sıcaklık bekleniyor. Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de aralıklı sağanak, Konya'da ise sabah saatlerinde yağış öngörülüyor.
Bolu'da 19, Düzce'de 25, Kastamonu'da 17, Zonguldak'ta 23 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Düzce ve Zonguldak'ta akşam saatlerinde yağışların yer yer kuvvetlenmesi tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Amasya'da 20, Rize'de 22, Samsun'da 24, Trabzon'da 21 derece sıcaklık öngörülüyor. Amasya ve Samsun'da aralıklı sağanak, Rize ve Trabzon'da ise gece saatlerinde yağış bekleniyor.
Erzurum'da 10, Kars'ta 11, Malatya'da 14, Van'da 12 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Kars'ta akşam saatlerinde yağmur beklenirken diğer illerde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır'da 17, Mardin'de 15, Siirt'te 16, Şanlıurfa'da 20 derece sıcaklık bekleniyor. Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.