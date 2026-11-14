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Rusya ve BAE, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüsefer konusunu görüştü
Rusya ve BAE, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüsefer konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünya ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda istikrarlı, kesintisiz ve güvenli seyrüsefer... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T18:50+0300
2026-11-14T18:50+0300
dünya
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
sergey lavrov
hürmüz boğazı
basra körfezi
seyrüsefer serbestliği
ortadoğu
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini ele aldı.Basra Körfezi bölgesinde süren gerilimin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uyularak ve ilgili tüm ülkelerin meşru çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.Lavrov, Rusya’nın Basra Körfezi’ne yönelik kolektif güvenlik konseptini hatırlatarak Moskova’nın bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması için ilgili ülkeler ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.Abu Dabi’deki Sir Bani Yas Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmede taraflar ayrıca Rusya ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 8 Aralık’taki 55. yıl dönümüne dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-disisleri-almanya-italya-ve-japonyanin-oyu-dusman-devlet-statusunu-teyit-etti-1110343769.html
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), sergey lavrov, hürmüz boğazı, basra körfezi, seyrüsefer serbestliği, ortadoğu
rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), sergey lavrov, hürmüz boğazı, basra körfezi, seyrüsefer serbestliği, ortadoğu

Rusya ve BAE, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüsefer konusunu görüştü

18:50 14.11.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© Shady Alassar
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Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünya ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda istikrarlı, kesintisiz ve güvenli seyrüsefer sağlanması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini ele aldı.
Basra Körfezi bölgesinde süren gerilimin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uyularak ve ilgili tüm ülkelerin meşru çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Lavrov, Rusya’nın Basra Körfezi’ne yönelik kolektif güvenlik konseptini hatırlatarak Moskova’nın bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması için ilgili ülkeler ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Abu Dabi’deki Sir Bani Yas Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmede taraflar ayrıca Rusya ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 8 Aralık’taki 55. yıl dönümüne dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
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