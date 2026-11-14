https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-ve-bae-hurmuz-bogazinda-guvenli-seyrusefer-konusunu-gorustu-1110346207.html

Rusya ve BAE, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüsefer konusunu görüştü

Rusya ve BAE, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüsefer konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dünya ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nda istikrarlı, kesintisiz ve güvenli seyrüsefer... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:50+0300

2026-11-14T18:50+0300

2026-11-14T18:50+0300

dünya

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

sergey lavrov

hürmüz boğazı

basra körfezi

seyrüsefer serbestliği

ortadoğu

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğini ele aldı.Basra Körfezi bölgesinde süren gerilimin de değerlendirildiği görüşmede taraflar, anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uyularak ve ilgili tüm ülkelerin meşru çıkarları gözetilerek siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.Lavrov, Rusya’nın Basra Körfezi’ne yönelik kolektif güvenlik konseptini hatırlatarak Moskova’nın bölgesel güvenlik mimarisinin oluşturulması için ilgili ülkeler ve kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğunu belirtti.Abu Dabi’deki Sir Bani Yas Forumu kapsamında gerçekleştirilen görüşmede taraflar ayrıca Rusya ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 8 Aralık’taki 55. yıl dönümüne dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-disisleri-almanya-italya-ve-japonyanin-oyu-dusman-devlet-statusunu-teyit-etti-1110343769.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

hürmüz boğazı

basra körfezi

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rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), sergey lavrov, hürmüz boğazı, basra körfezi, seyrüsefer serbestliği, ortadoğu