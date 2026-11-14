https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-disisleri-almanya-italya-ve-japonyanin-oyu-dusman-devlet-statusunu-teyit-etti-1110343769.html
Rusya Dışişleri: Almanya, İtalya ve Japonya’nın oyu ‘düşman devlet’ statüsünü teyit etti
Rusya Dışişleri: Almanya, İtalya ve Japonya’nın oyu ‘düşman devlet’ statüsünü teyit etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya, İtalya ve Japonya’nın BM’de Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rusya tarafından sunulan karar tasarısına karşı oy... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T16:38+0300
2026-11-14T16:38+0300
2026-11-14T16:38+0300
dünya
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grigoriy lukyantsev
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bm güvenlik konseyi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesindeki oylamanın sonuçlarını Telegram kanalından değerlendirdi.Lukyantsev, Almanya, İtalya ve Japonya’nın yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler karşıtı koalisyona karşı savaşan bazı ülkelerin Rusya’nın karar tasarısına karşı oy kullanmasının, BM Şartı’ndaki “düşman devlet” ifadelerinin çıkarılmasına yönelik tartışma ve önerilerin erken olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.Tasarıya karşı oy kullanan 53 ülke arasında İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan eski üç Mihver devletinin de bulunduğuna dikkati çeken Lukyantsev, kolektif Batı’nın Rusya’yı dış politikada tecrit etme çabası uğruna etik ilkeleri ve itibarını riske attığını vurguladı.Batılı ülkelerin Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinin sonuçlarını tartışmaya açmaya çalıştığını belirten Rus diplomat, eski Mihver devletlerinin bu oyla “sorumsuz bir adım attığını” ve İkinci Dünya Savaşı’nın başlatılmasındaki sorumluluklarını kabul ettiklerine ilişkin önceki açıklamalarının samimiyetini şüpheli hale getirdiğini ifade etti.Lukyantsev, söz konusu tutumun bu ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin daimi veya geçici üyeliğine yönelik talepleri konusunda da soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.“Düşman devlet” terimi, BM Şartı’nın 53. maddesinde yer alıyor. Maddeye göre bu ifade, İkinci Dünya Savaşı sırasında BM Şartı’nı imzalayan ülkelerden herhangi birinin düşmanı olan devletleri kapsıyor. Şart’ın 107. maddesi ise bu devletlere karşı alınan önlemlerin hukuki geçerliliğini teyit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kremlin-abnin-muzakere-heyeti-konusunda-sart-kosmayacagiz-1110343603.html
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rusya dışişleri bakanlığı, grigoriy lukyantsev, rusya, almanya, japonya, i̇talya, hitler, i̇kinci dünya savaşı, bm güvenlik konseyi
rusya dışişleri bakanlığı, grigoriy lukyantsev, rusya, almanya, japonya, i̇talya, hitler, i̇kinci dünya savaşı, bm güvenlik konseyi
Rusya Dışişleri: Almanya, İtalya ve Japonya’nın oyu ‘düşman devlet’ statüsünü teyit etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya, İtalya ve Japonya’nın BM’de Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin Rusya tarafından sunulan karar tasarısına karşı oy kullanmasının, BM Şartı’ndaki “düşman devlet” ifadelerinin kaldırılmasına yönelik tartışmaların erken olduğunu gösterdiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Direktörü Grigoriy Lukyantsev, BM Genel Kurulu Üçüncü Komitesindeki oylamanın sonuçlarını Telegram kanalından değerlendirdi.
Lukyantsev, Almanya, İtalya ve Japonya’nın yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler karşıtı koalisyona karşı savaşan bazı ülkelerin Rusya’nın karar tasarısına karşı oy kullanmasının, BM Şartı’ndaki “düşman devlet” ifadelerinin çıkarılmasına yönelik tartışma ve önerilerin erken olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Tasarıya karşı oy kullanan 53 ülke arasında İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan eski üç Mihver devletinin de bulunduğuna dikkati çeken Lukyantsev, kolektif Batı’nın Rusya’yı dış politikada tecrit etme çabası uğruna etik ilkeleri ve itibarını riske attığını vurguladı.
Batılı ülkelerin Nürnberg ve Tokyo mahkemelerinin sonuçlarını tartışmaya açmaya çalıştığını belirten Rus diplomat, eski Mihver devletlerinin bu oyla “sorumsuz bir adım attığını” ve İkinci Dünya Savaşı’nın başlatılmasındaki sorumluluklarını kabul ettiklerine ilişkin önceki açıklamalarının samimiyetini şüpheli hale getirdiğini ifade etti.
Lukyantsev, söz konusu tutumun bu ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin daimi veya geçici üyeliğine yönelik talepleri konusunda da soru işaretleri doğurduğunu kaydetti.
“Düşman devlet” terimi, BM Şartı’nın 53. maddesinde yer alıyor. Maddeye göre bu ifade, İkinci Dünya Savaşı sırasında BM Şartı’nı imzalayan ülkelerden herhangi birinin düşmanı olan devletleri kapsıyor. Şart’ın 107. maddesi ise bu devletlere karşı alınan önlemlerin hukuki geçerliliğini teyit ediyor.