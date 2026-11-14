https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/beyaz-saray-duyurdu-abd-rusya-ve-cin-liderleri-bir-araya-gelecek-1110337760.html

Beyaz Saray duyurdu: ABD, Rusya ve Çin liderleri bir araya gelecek

Beyaz Saray duyurdu: ABD, Rusya ve Çin liderleri bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 19 Kasım Perşembe günü Çin'de düzenlenecek APEC Zirvesi... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T04:32+0300

2026-11-14T04:32+0300

2026-11-14T04:32+0300

dünya

rusya

vladimir putin

çin

çin devlet başkanı şi cinping

abd

donald trump

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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ABD, Rusya ve Çin liderlerini bir araya getirecek üçlü toplantı için hazırlıklar sürüyor. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in önümüzdeki Perşembe günü bir araya gelmesinin planlandığını açıkladı.18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi çerçevesinde düzenlenmesi öngörülen görüşmede, önemli başlıkların ele alınması bekleniyor.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın toplantıda nükleer silahların azaltılması konusunu gündeme getirmeyi planladığı belirtildi. Bununla birlikte, ABD yönetiminden bir yetkili, görüşme sonrasında bu konuda herhangi bir anlaşmaya varılmasının beklenmediğini ifade etti.Ayrıca Trump'ın, ABD-ASEAN Özel Zirvesi’ne katılması ve bölge liderleriyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmesinin planlandığı aktarıldı.Putin-Trump görüşmesi de gündemdeydiRusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, APEC Zirvesi kapsamında Putin ile Trump arasında ikili bir görüşmenin planlandığını duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rıabkov da Shenzhen'de gerçekleştirilecek zirve sırasında Putin, Trump ve Şi'nin katılacağı üçlü toplantı için hazırlıkların devam ettiğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç lider arasında APEC Zirvesi'nde planlanan görüşmesinin gündemini belirlemek için temasların sürdüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/abd-genelinde-ucus-yasagi-ilan-edildi-1110336230.html

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rusya, vladimir putin, çin, çin devlet başkanı şi cinping, abd, donald trump, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)