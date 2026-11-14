https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1110346748.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile liman altyapısının hedef... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T19:22+0300
2026-11-14T19:22+0300
2026-11-14T19:22+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
odessa
çernomorsk
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
kuru yük gemisi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernomorsk Limanı’na saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Saldırı sonucunda Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi ile askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, altyapı ve lojistik tesislerine yönelik saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını, saldırılarda taarruz İHA’ları ile uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını daha önce de defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html
ukrayna
odessa
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile liman altyapısının hedef alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernomorsk Limanı’na saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, “Saldırı sonucunda Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi ile askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, altyapı ve lojistik tesislerine yönelik saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını, saldırılarda taarruz İHA’ları ile uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını daha önce de defalarca vurgulamıştı.