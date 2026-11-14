https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-askeri-malzeme-tasiyan-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1110346748.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile liman altyapısının hedef... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T19:22+0300

2026-11-14T19:22+0300

2026-11-14T19:22+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

odessa

çernomorsk

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernomorsk Limanı’na saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamada, “Saldırı sonucunda Çernomorsk Limanı’nda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için askeri malzeme taşıyan kuru yük gemisi ile askeri yüklerin boşaltılmasında kullanılan liman altyapısı vuruldu” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, altyapı ve lojistik tesislerine yönelik saldırıların Ukrayna’nın askeri ve ekonomik kapasitesini azaltmayı amaçladığını, saldırılarda taarruz İHA’ları ile uzun menzilli hassas silahların kullanıldığını daha önce de defalarca vurgulamıştı.

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ukrayna

odessa

çernomorsk

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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, odessa, çernomorsk, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), kuru yük gemisi