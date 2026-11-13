https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık veriler: Ukrayna’da 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık veriler: Ukrayna’da 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve mühimmat depolarına yönelik iki yoğun ve 12 grup saldırı düzenlendiğini... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T13:45+0300

2026-11-13T13:45+0300

2026-11-13T13:47+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

rusya

ukrayna

donbass

harkov

özel askeri harekat

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlerin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık bilançosunu paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu dönemde iki yoğun ve 12 grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ve depolarının vurulduğu kaydedildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'ya silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 15 kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.5 yerleşim birimi kontrol altına alındıSahadaki ilerleyişe ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saat içerisinde Harkov bölgesinde Kotovka, Sumi bölgesinde de Nikolskoye yerleşim birimlerini ele geçirdiği, hafta boyunca toplam 5 yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edildi.Son bir haftada Ukrayna ordusunun 8 bin 350'den fazla asker ve 83 zırhlı muharebe aracı kaybettiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine dair şu bilgilere yer verildi:Ayrıca Rus Karadeniz Filosu güçlerince Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 2 insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam bilançoBakanlık açıklamasında, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen teçhizatın toplam sayısına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/kremlin-abd-putinin-konstantinovkada-insani-misyon-onerisine-samimi-ilgi-duyuyor-1110323175.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)