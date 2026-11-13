https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-veriler-ukraynada-5-yerlesim-birimi-kontrol-altina-alindi-1110323405.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık veriler: Ukrayna’da 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık veriler: Ukrayna’da 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve mühimmat depolarına yönelik iki yoğun ve 12 grup saldırı düzenlendiğini... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T13:45+0300
2026-11-13T13:45+0300
2026-11-13T13:47+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
donbass
harkov
özel askeri harekat
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlerin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık bilançosunu paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu dönemde iki yoğun ve 12 grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ve depolarının vurulduğu kaydedildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'ya silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 15 kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.5 yerleşim birimi kontrol altına alındıSahadaki ilerleyişe ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saat içerisinde Harkov bölgesinde Kotovka, Sumi bölgesinde de Nikolskoye yerleşim birimlerini ele geçirdiği, hafta boyunca toplam 5 yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edildi.Son bir haftada Ukrayna ordusunun 8 bin 350'den fazla asker ve 83 zırhlı muharebe aracı kaybettiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine dair şu bilgilere yer verildi:Ayrıca Rus Karadeniz Filosu güçlerince Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 2 insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.Askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam bilançoBakanlık açıklamasında, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen teçhizatın toplam sayısına ilişkin şu veriler paylaşıldı:
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık veriler: Ukrayna’da 5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
13:45 13.11.2026 (güncellendi: 13:47 13.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri sanayi tesisleri, enerji altyapısı ve mühimmat depolarına yönelik iki yoğun ve 12 grup saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bakanlık, son bir haftada 5 yerleşim biriminin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlerin 7-13 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık bilançosunu paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin söz konusu dönemde iki yoğun ve 12 grup saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda Ukrayna'nın askeri sanayi işletmeleri, lojistik merkezleri, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri ve depolarının vurulduğu kaydedildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukraynalı birlikler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'ya silah, askeri teçhizat ve çift kullanımlı ürünler taşıyan 15 kuru yük gemisinin vurulduğu aktarıldı.
5 yerleşim birimi kontrol altına alındı
Sahadaki ilerleyişe ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Rus ordusunun son 24 saat içerisinde Harkov bölgesinde Kotovka, Sumi bölgesinde de Nikolskoye yerleşim birimlerini ele geçirdiği, hafta boyunca toplam 5 yerleşim biriminin kontrol altına alındığı ifade edildi.
Son bir haftada Ukrayna ordusunun 8 bin 350'den fazla asker ve 83 zırhlı muharebe aracı kaybettiği belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine dair şu bilgilere yer verildi:
"Hava savunma unsurlarımızca 18 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı 4 'Rusty Dagger' seyir füzesi, 4 uzun menzilli 'Neptün' seyir füzesi, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait 4 roket ve uçak tipi 6 bin 177 insansız hava aracı düşürüldü."
Ayrıca Rus Karadeniz Filosu güçlerince Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 2 insansız deniz aracının imha edildiği bildirildi.
Askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam bilanço
Bakanlık açıklamasında, askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait imha edilen teçhizatın toplam sayısına ilişkin şu veriler paylaşıldı:
İnsansız hava aracı (İHA): 287 bin 220
Hava savunma füze sistemi: 672
Tank ve diğer zırhlı muharebe araçları: 31 bin 632
Çok namlulu roketatar sistemi: 1.796
Sahra topu ve havan topu: 36 bin 923
Özel askeri motorlu araç: 77 bin 112