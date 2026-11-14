https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kremlin-abnin-muzakere-heyeti-konusunda-sart-kosmayacagiz-1110343603.html
Kremlin: AB'nin müzakere heyeti konusunda şart koşmayacağız
Kremlin: AB'nin müzakere heyeti konusunda şart koşmayacağız
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) oluşturacağı müzakere heyetinin yapısına ilişkin herhangi bir ön şart ileri sürmeyeceklerini belirterek... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T16:35+0300
2026-11-14T16:35+0300
2026-11-14T16:35+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yönelik olası müzakere süreçlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya'nın Avrupalıların oluşturacağı müzakere ekibine dair bir şart koşmayacağını ifade eden Peskov, "Onların müzakere heyetine ilişkin şart koyamayız ve koymak da istemiyoruz. Konunun bu şekilde ele alınması tamamen yanlış" dedi.Avrupa tarafıyla doğrudan iletişim kurulmasının önemine işaret eden Peskov, "Avrupalılarla görüşmemiz ve tutumlarının barış sürecine potansiyel olarak ne ölçüde katkı sağlayabileceğini anlamamız daha iyi olur" diye konuştu.Diplomasi trafiği hızlandıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin Sarayı'nda ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmişti. ABD'li temsilciler, Moskova temaslarının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçerek Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusundaki tartışmalara dahil olmaya çalıştığını ancak öncelikle savaş mı yoksa barış mı istediklerine karar vermeleri gerektiğini söylemişti. Uşakov, Avrupa'nın mevcut pratik adımlarının çatışmanın devam etmesi yönünde bir arayışa işaret ettiğini belirtmişti.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy, steve witkoff, jared kushner, vladimir putin, yuriy uşakov
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, avrupa, avrupa birliği, ab, vladimir zelenskiy, steve witkoff, jared kushner, vladimir putin, yuriy uşakov
Kremlin: AB'nin müzakere heyeti konusunda şart koşmayacağız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) oluşturacağı müzakere heyetinin yapısına ilişkin herhangi bir ön şart ileri sürmeyeceklerini belirterek, Avrupalıların barış sürecine nasıl katkı sağlayabileceğini anlamak için temas kurmanın daha doğru olacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizine yönelik olası müzakere süreçlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın Avrupalıların oluşturacağı müzakere ekibine dair bir şart koşmayacağını ifade eden Peskov, "Onların müzakere heyetine ilişkin şart koyamayız ve koymak da istemiyoruz. Konunun bu şekilde ele alınması tamamen yanlış" dedi.
Avrupa tarafıyla doğrudan iletişim kurulmasının önemine işaret eden Peskov, "Avrupalılarla görüşmemiz ve tutumlarının barış sürecine potansiyel olarak ne ölçüde katkı sağlayabileceğini anlamamız daha iyi olur" diye konuştu.
Diplomasi trafiği hızlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin Sarayı'nda ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya gelmişti. ABD'li temsilciler, Moskova temaslarının ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'e geçerek Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya'nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Ukrayna konusundaki tartışmalara dahil olmaya çalıştığını ancak öncelikle savaş mı yoksa barış mı istediklerine karar vermeleri gerektiğini söylemişti. Uşakov, Avrupa'nın mevcut pratik adımlarının çatışmanın devam etmesi yönünde bir arayışa işaret ettiğini belirtmişti.