https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-nato-curuk-bir-dis-gibi-avrupanin-hatta-tum-dunyanin-bagisiklik-1110346860.html

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: NATO, çürük bir diş gibi Avrupa’nın hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: NATO, çürük bir diş gibi Avrupa’nın hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’yu Avrupa’nın ve dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatan çürük bir dişe benzeterek ittifakın geçmişteki ve... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T19:36+0300

2026-11-14T19:36+0300

2026-11-14T19:36+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, NATO'nun çürük bir diş gibi Avrupa'nın ve tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflattığını vurguladı.Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, NATO şeklinde mevcut bir güvenlik mimarisi bulunduğu için Rusya ile güvenlik mimarisine ilişkin konuları görüşmenin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “NATO, muhtemelen çürük bir diş gibi Avrupa’nın, Avrupa’nın batı ve orta kesimlerinin, hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini baskılayan; müdahale için gerekli muazzam miktarda kaynağı kendisine çekerek bu kaynakları tüketen bir örgüttür" dedi.'Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu'NATO’nun istikrarı korumak amacıyla değil, yalnızca saldırgan ve yayılmacı amaç ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir örgüt olduğunu vurgulayan Zaharova, “NATO olmasaydı, yani ittifakın geçmişte oynadığı ve bugün de oynamaya devam ettiği rol olmasaydı, muhtemelen Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu” cümlesinin altını çizdi.Zaharova açıklamasında, “Çeşitli ülkelerde darbeler gerçekleştirmek, renkli devrimler düzenlemek, ekonomik yayılmacılık yürütmek ve NATO içerisinde bu tür politikalardan çıkar sağlayanların yararına çeşitli usulsüzlüklerde bulunmak için” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:

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