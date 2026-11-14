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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: NATO, çürük bir diş gibi Avrupa’nın hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: NATO, çürük bir diş gibi Avrupa’nın hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’yu Avrupa’nın ve dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatan çürük bir dişe benzeterek ittifakın geçmişteki ve... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, NATO'nun çürük bir diş gibi Avrupa'nın ve tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflattığını vurguladı.Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, NATO şeklinde mevcut bir güvenlik mimarisi bulunduğu için Rusya ile güvenlik mimarisine ilişkin konuları görüşmenin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “NATO, muhtemelen çürük bir diş gibi Avrupa’nın, Avrupa’nın batı ve orta kesimlerinin, hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini baskılayan; müdahale için gerekli muazzam miktarda kaynağı kendisine çekerek bu kaynakları tüketen bir örgüttür" dedi.'Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu'NATO’nun istikrarı korumak amacıyla değil, yalnızca saldırgan ve yayılmacı amaç ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir örgüt olduğunu vurgulayan Zaharova, “NATO olmasaydı, yani ittifakın geçmişte oynadığı ve bugün de oynamaya devam ettiği rol olmasaydı, muhtemelen Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu” cümlesinin altını çizdi.Zaharova açıklamasında, “Çeşitli ülkelerde darbeler gerçekleştirmek, renkli devrimler düzenlemek, ekonomik yayılmacılık yürütmek ve NATO içerisinde bu tür politikalardan çıkar sağlayanların yararına çeşitli usulsüzlüklerde bulunmak için” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:
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avrupa, rusya, avrasya, agi̇t, nato, mariya zaharova, friedrich merz
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: NATO, çürük bir diş gibi Avrupa’nın hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’yu Avrupa’nın ve dünyanın bağışıklık sistemini zayıflatan çürük bir dişe benzeterek ittifakın geçmişteki ve şimdiki faaliyetlerinin Avrupa’nın güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, NATO'nun çürük bir diş gibi Avrupa'nın ve tüm dünyanın bağışıklık sistemini zayıflattığını vurguladı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, NATO şeklinde mevcut bir güvenlik mimarisi bulunduğu için Rusya ile güvenlik mimarisine ilişkin konuları görüşmenin gereksiz olduğu yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, “NATO, muhtemelen çürük bir diş gibi Avrupa’nın, Avrupa’nın batı ve orta kesimlerinin, hatta tüm dünyanın bağışıklık sistemini baskılayan; müdahale için gerekli muazzam miktarda kaynağı kendisine çekerek bu kaynakları tüketen bir örgüttür" dedi.
'Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu'
NATO’nun istikrarı korumak amacıyla değil, yalnızca saldırgan ve yayılmacı amaç ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir örgüt olduğunu vurgulayan Zaharova, “NATO olmasaydı, yani ittifakın geçmişte oynadığı ve bugün de oynamaya devam ettiği rol olmasaydı, muhtemelen Avrupa’da güvenlik çok daha fazla olurdu” cümlesinin altını çizdi.
Zaharova açıklamasında, “Çeşitli ülkelerde darbeler gerçekleştirmek, renkli devrimler düzenlemek, ekonomik yayılmacılık yürütmek ve NATO içerisinde bu tür politikalardan çıkar sağlayanların yararına çeşitli usulsüzlüklerde bulunmak için” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sözlerini şöyle tamamladı:
Bütün bunların yanı sıra, Avrupa coğrafyasında ve hatta Avrasya coğrafyasında bazı örgütlerin kurulduğunu ve kurulmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu da hatırlatmak isterim. Bunlardan biri, 1970’li yılların ilk yarısında devletler arasında böyle bir köprü ve diyalog platformu olması, aynı zamanda devletleri bir araya getirmesi amaçlanan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’dır (AGİT). Yani yalnızca görüş alışverişinde bulunmakla kalmayıp, güvenliğe yönelik son derece ciddi tehditleri ele alarak etkili çözümler de bulması öngörülmüştü.