https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rus-diplomat-mirosnik-ukraynada-zorunlu-seferberlige-karsi-cikanlar-gizli-iskence-merkezlerine-1110347017.html
Rus diplomat Miroşnik: Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanlar gizli işkence merkezlerine gönderiliyor
Rus diplomat Miroşnik: Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanlar gizli işkence merkezlerine gönderiliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanların gizli işkence merkezlerine gönderildiğini... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T20:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna vatandaşlarının gizli işkence merkezlerini organize edenlerin cezalandırılmasından yana olması gerektiğini, bunun ülkenin geleceği ve temel değerlerin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.Miroşnik açıklamasında, “Soruşturmanın tamamlanmasına kadar ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlular işlediklerinin hesabını vermek zorunda kalacak. Bu bakımdan Ukrayna halkının işkencecilerin, cezalandırma operasyonlarını yürütenlerin ve bu işkenceleri organize edenlerin cezalandırılmasında çıkarı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.Diplomat, Ukrayna vatandaşlarının adaletin sağlanmasını istemesi için iki temel neden bulunduğunu belirtti. Miroşnik bunlardan ilkinin, benzer olayların gelecekte tekrarlanmasını önlemek ve 'başkalarının da böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edememesini' sağlamak olduğunu belirtirken; ikinci nedenin ise ülkenin geleceği ve yaşam hakkı ile kişi dokunulmazlığı gibi temel değerlerin korunması açısından taşıdığı önem olduğunu kaydetti.Bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması sürecine yalnızca Rus tarafının değil, uluslararası toplumun da katılması gerektiğini vurgulayan Miroşnik, “Bugünkü Ukrayna, akla gelebilecek her türlü suçun işlendiği gerçek bir pislik yuvasına dönüştü. Orada henüz kayıt altına almadığımız bir suç türü söylemek bile zor” ifadelerini kullandı.'Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanlar gizli işkence merkezlerine gönderiliyor'Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkan askerlerin yanı sıra firarilerin ve disiplin kurallarını ihlal edenlerin en sık gizli işkence merkezlerine gönderilen kişiler olduğunu söyledi.Miroşnik, “Bu merkezlere en sık, zorla askerlik yapmaya razı olmayan kişiler gönderiliyor. Bu kişiler çeşitli ihlallerde bulunuyor: Birliklerinden izinsiz ayrılıyor, firar ediyor ya da başka yasa dışı eylemler gerçekleştiriyorlar. Ellerinde silah bulunduğu için zorunlu seferberliğe yönelik tepkilerini farklı şekillerde ortaya koyabiliyorlar” dedi.Büyükelçi, bu işkence merkezlerine uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler gibi sıradan kural ihlalcilerinin de gönderildiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-nato-curuk-bir-dis-gibi-avrupanin-hatta-tum-dunyanin-bagisiklik-1110346860.html
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rodion miroşnik, ukrayna, kiev, rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik, ukrayna, kiev, rusya dışişleri bakanlığı
Rus diplomat Miroşnik: Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanlar gizli işkence merkezlerine gönderiliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanların gizli işkence merkezlerine gönderildiğini belirterek Ukrayna halkının bu merkezlerdeki işkenceleri organize edenlerin cezalandırılmasını istemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna vatandaşlarının gizli işkence merkezlerini organize edenlerin cezalandırılmasından yana olması gerektiğini, bunun ülkenin geleceği ve temel değerlerin korunması açısından önemli olduğunu söyledi.
Miroşnik açıklamasında, “Soruşturmanın tamamlanmasına kadar ne kadar zaman geçerse geçsin, suçlular işlediklerinin hesabını vermek zorunda kalacak. Bu bakımdan Ukrayna halkının işkencecilerin, cezalandırma operasyonlarını yürütenlerin ve bu işkenceleri organize edenlerin cezalandırılmasında çıkarı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Diplomat, Ukrayna vatandaşlarının adaletin sağlanmasını istemesi için iki temel neden bulunduğunu belirtti. Miroşnik bunlardan ilkinin, benzer olayların gelecekte tekrarlanmasını önlemek ve 'başkalarının da böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edememesini' sağlamak olduğunu belirtirken; ikinci nedenin ise ülkenin geleceği ve yaşam hakkı ile kişi dokunulmazlığı gibi temel değerlerin korunması açısından taşıdığı önem olduğunu kaydetti.
Bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması sürecine yalnızca Rus tarafının değil, uluslararası toplumun da katılması gerektiğini vurgulayan Miroşnik, “Bugünkü Ukrayna, akla gelebilecek her türlü suçun işlendiği gerçek bir pislik yuvasına dönüştü. Orada henüz kayıt altına almadığımız bir suç türü söylemek bile zor” ifadelerini kullandı.
'Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkanlar gizli işkence merkezlerine gönderiliyor'
Miroşnik yaptığı açıklamada, Ukrayna’da zorunlu seferberliğe karşı çıkan askerlerin yanı sıra firarilerin ve disiplin kurallarını ihlal edenlerin en sık gizli işkence merkezlerine gönderilen kişiler olduğunu söyledi.
Miroşnik, “Bu merkezlere en sık, zorla askerlik yapmaya razı olmayan kişiler gönderiliyor. Bu kişiler çeşitli ihlallerde bulunuyor: Birliklerinden izinsiz ayrılıyor, firar ediyor ya da başka yasa dışı eylemler gerçekleştiriyorlar. Ellerinde silah bulunduğu için zorunlu seferberliğe yönelik tepkilerini farklı şekillerde ortaya koyabiliyorlar” dedi.
Büyükelçi, bu işkence merkezlerine uyuşturucu bağımlıları veya alkolikler gibi sıradan kural ihlalcilerinin de gönderildiğini belirterek şu cümleleri kaydetti:
Ancak rejim açısından en tehlikeli olanlar, durumu kabullenmeyen ve boyun eğdirilemeyen kişiler olmaya devam ediyor. İşte boyun eğdirilemeyen bu kişiler, söz konusu koşullara sokularak ibret olsun diye sindiriliyor. Çünkü baskı ve işkence hücreleri, diğer herkese ders vermek için kullanılıyor. Verilmek istenen mesaj şu: Uslu durmazsanız siz de böyle bir hücreye düşersiniz ve kamuoyunda etkili bir kişinin başına gelenlerin aynısı sizin de başınıza gelir.