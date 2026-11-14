https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-abd-zelenskiy-gorusmesinin-sonuclari-hakkinda-rusyayi-henuz-bilgilendirmedi-1110336523.html
Peskov: ABD, Zelenskiy görüşmesinin sonuçları hakkında Rusya’yı henüz bilgilendirmedi
Peskov: ABD, Zelenskiy görüşmesinin sonuçları hakkında Rusya’yı henüz bilgilendirmedi
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Dublin’de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin sonuçlarının... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T00:40+0300
2026-11-14T00:40+0300
2026-11-14T00:40+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
steve witkoff
jared kushner
vladimir zelenskiy
abd
rusya
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_0:0:732:412_1920x0_80_0_0_91fd6b11fb2873e8462bd9e16f3b3125.png
Peskov, Sputnik’in 'Washington’dan görüşmeye ilişkin bilgi gelip gelmediği' yönündeki sorusuna, “Henüz gelmedi” yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin’de Witkoff ve Kushner ile bir araya gelmişti. Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere Avrupalı temsilcilerin olası katılımı da ele alınmıştı.Kremlin’deki temasların ardından Dublin’e giden ABD’li temsilciler, Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-cok-tarafli-muzakereler-gelecek-hafta-yapilacak-1110306546.html
abd
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/1d/1109960131_84:0:712:471_1920x0_80_0_0_469b84261ad6b70126f1d5e453a0e4ae.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitriy peskov, kremlin, steve witkoff, jared kushner, vladimir zelenskiy, abd, rusya, ab
dmitriy peskov, kremlin, steve witkoff, jared kushner, vladimir zelenskiy, abd, rusya, ab
Peskov: ABD, Zelenskiy görüşmesinin sonuçları hakkında Rusya’yı henüz bilgilendirmedi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Dublin’de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin sonuçlarının Moskova’ya henüz iletilmediğini belirtti.
Peskov, Sputnik’in 'Washington’dan görüşmeye ilişkin bilgi gelip gelmediği' yönündeki sorusuna, “Henüz gelmedi” yanıtını verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin’de Witkoff ve Kushner ile bir araya gelmişti. Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere Avrupalı temsilcilerin olası katılımı da ele alınmıştı.
Kremlin’deki temasların ardından Dublin’e giden ABD’li temsilciler, Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.