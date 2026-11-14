https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/peskov-abd-zelenskiy-gorusmesinin-sonuclari-hakkinda-rusyayi-henuz-bilgilendirmedi-1110336523.html

Peskov: ABD, Zelenskiy görüşmesinin sonuçları hakkında Rusya’yı henüz bilgilendirmedi

Peskov: ABD, Zelenskiy görüşmesinin sonuçları hakkında Rusya’yı henüz bilgilendirmedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Dublin’de Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin sonuçlarının... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T00:40+0300

2026-11-14T00:40+0300

2026-11-14T00:40+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

steve witkoff

jared kushner

vladimir zelenskiy

abd

rusya

ab

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Peskov, Sputnik’in 'Washington’dan görüşmeye ilişkin bilgi gelip gelmediği' yönündeki sorusuna, “Henüz gelmedi” yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü Kremlin’de Witkoff ve Kushner ile bir araya gelmişti. Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere Avrupalı temsilcilerin olası katılımı da ele alınmıştı.Kremlin’deki temasların ardından Dublin’e giden ABD’li temsilciler, Zelenskiy ile görüşmüş; ayrıca Ukrayna, Almanya, İtalya, AB, Fransa, İrlanda ve Polonya’nın ulusal güvenlik danışmanlarıyla istişarelerde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-cok-tarafli-muzakereler-gelecek-hafta-yapilacak-1110306546.html

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dmitriy peskov, kremlin, steve witkoff, jared kushner, vladimir zelenskiy, abd, rusya, ab