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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-cok-tarafli-muzakereler-gelecek-hafta-yapilacak-1110306546.html
Kushner: Çok taraflı müzakereler gelecek hafta yapılacak
Kushner: Çok taraflı müzakereler gelecek hafta yapılacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanının Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Putin’le görüşmesinde ele alınan... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T20:59+0300
2026-11-12T20:59+0300
dünya
jared kushner
abd
rusya
vladimir putin
steve witkoff
müzakere
moskova
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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde ele alınan tüm konuların bu müzakereleri etkileyeceğini belirtti.Kushner, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Tüm konuları ayrıntılı olarak görüştüğümüzü düşünüyorum. Bunun gelecek haftaki çok taraflı müzakereleri ve Zelenskiy ile yapacağımız görüşmeyi etkileyeceğini de düşünüyorum” dedi.ABD’li temsilci ayrıca ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Moskova’ya gerçekleştirdikleri ziyareti verimli olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html
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jared kushner, abd, rusya, vladimir putin, steve witkoff, müzakere, moskova
jared kushner, abd, rusya, vladimir putin, steve witkoff, müzakere, moskova

Kushner: Çok taraflı müzakereler gelecek hafta yapılacak

20:59 12.11.2026
© Sputnik / Kristina KormilitsinaJared Kushner
Jared Kushner - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Kristina Kormilitsina
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ABD Başkanının Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Putin’le görüşmesinde ele alınan tüm konuların bu görüşmeleri etkileyeceğini söyledi.
ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde ele alınan tüm konuların bu müzakereleri etkileyeceğini belirtti.
Kushner, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Tüm konuları ayrıntılı olarak görüştüğümüzü düşünüyorum. Bunun gelecek haftaki çok taraflı müzakereleri ve Zelenskiy ile yapacağımız görüşmeyi etkileyeceğini de düşünüyorum” dedi.
ABD’li temsilci ayrıca ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Moskova’ya gerçekleştirdikleri ziyareti verimli olarak nitelendirdi.
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
DÜNYA
Kremlin: Putin’in Witkoff ve Kushner ile görüşmesi yapıcı ve faydalı geçti
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