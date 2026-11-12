https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kushner-cok-tarafli-muzakereler-gelecek-hafta-yapilacak-1110306546.html

Kushner: Çok taraflı müzakereler gelecek hafta yapılacak

Kushner: Çok taraflı müzakereler gelecek hafta yapılacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanının Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Putin’le görüşmesinde ele alınan... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T20:59+0300

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2026-11-12T20:59+0300

dünya

jared kushner

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rusya

vladimir putin

steve witkoff

müzakere

moskova

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ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Jared Kushner, çok taraflı müzakerelerin gelecek hafta yapılacağını ve ABD’li müzakerecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinde ele alınan tüm konuların bu müzakereleri etkileyeceğini belirtti.Kushner, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Tüm konuları ayrıntılı olarak görüştüğümüzü düşünüyorum. Bunun gelecek haftaki çok taraflı müzakereleri ve Zelenskiy ile yapacağımız görüşmeyi etkileyeceğini de düşünüyorum” dedi.ABD’li temsilci ayrıca ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Moskova’ya gerçekleştirdikleri ziyareti verimli olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/kremlin-putinin-witkoff-ve-kushner-ile-gorusmesi-yapici-ve-faydali-gecti-1110305775.html

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jared kushner, abd, rusya, vladimir putin, steve witkoff, müzakere, moskova