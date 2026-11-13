https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/nvidia-skandali-jensen-huangin-tasfiyesi-abd-derin-devletinin-yapay-zeka-hamlesi-mi-1110327405.html
Nvidia skandalı: Jensen Huang'ın tasfiyesi ABD derin devletinin yapay zeka hamlesi mi?
Nvidia skandalı: Jensen Huang'ın tasfiyesi ABD derin devletinin yapay zeka hamlesi mi?
Sputnik Türkiye
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ve şirketçalışanlarıyla ilişkileri nedeniyle şirketten ayrılması ve siyasi etkisinin sona ermesi tartışılıyor.
2026-11-13T16:20+0300
2026-11-13T16:20+0300
2026-11-13T16:20+0300
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ABD merkezli çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın istifası, yapay zeka sektörünün finansal yapılanması ve devlet ile şirket arasındaki güç dengeleri açısından yeni bir tartışma başlattı.İngiltere merkezli Financial Times ve Amerika merkezli New York Times’ta yer alan haberlerde, Huang'ın şirketin büyümesindeki rolünün yanı sıra ABD yönetimi üzerindeki etkisi ve Çin'e yönelik çip ihracatı politikalarının şekillenmesindeki rolü ne çıktı.Nvidia skandalının merkezinde Jensen Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan iddia edilen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticisi Alice Huang (soyadlarının aynı olması sadece isim benzerli) ile ilişki yaşadığı iddiaları var. Ancak iddialarla ilgili kesin kanıt yok.'Derin devlet' iddiası: Nvidia'ya operasyon mu?Skandal manşetlerde yer alırken yayın organları başka bir boyut daha ortaya attı. Bunun temelini ise, ABD’deki istihbarat ve güvenlik bürokrasisinin teknoloji dünyasındaki mücadeleye müdahil olma ‘çabası’ olarak aktarıldı.Yapay zeka sektörü etkilenir mi?Huang'ın şirketten ayrılması yalnızca Washington'daki güç dengelerini değil, yapay zeka sektörünün finansal yapılanmasını da etkileyebilir.Nvidia, OpenAI için kurulacak veri merkezi yatırımlarına 105 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu. Skandaldan sonra hisseleri hızla düşen CoreWeave gibi şirketlerde hisse sahibi ve Anthropic'in halka arzında 10 milyar dolarlık yatırım yapmasının bekleniyordu.'Döngüsel finansman' mı, tekel mi?Bu model, sektörde 'döngüsel finansman' olarak adlandırılıyor. Nvidia'nın yatırım yaptığı şirketlerin yine Nvidia'nın ürünlerini satın alması, şirketin yapay zeka ekonomisinin finansmanında merkezi bir konuma yerleşmesini sağlıyor. Tekelleşme eleştirileri de beraberinde geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/nvidia-ceosu-jensen-huang-gorevinden-istifa-etti-1110299283.html
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jensen huang, nvidia, abd, financial times, new york times, haberler
jensen huang, nvidia, abd, financial times, new york times, haberler
Nvidia skandalı: Jensen Huang'ın tasfiyesi ABD derin devletinin yapay zeka hamlesi mi?
Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin ajanı olduğu iddia edilen Alice Huang ve şirketçalışanlarıyla ilişkileri nedeniyle şirketten ayrılması ve siyasi etkisinin sona ermesi tartışılıyor. Financial Times ve New York Times'ın haberlerinde, skandalın yalnızca bir şirket yöneticisinin özel hayatıyla sınırlı olmadığı iddia ediliyor.
ABD merkezli çip devi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ın istifası, yapay zeka sektörünün finansal yapılanması ve devlet ile şirket arasındaki güç dengeleri açısından yeni bir tartışma başlattı.
İngiltere merkezli Financial Times ve Amerika merkezli New York Times’ta yer alan haberlerde, Huang'ın şirketin büyümesindeki rolünün yanı sıra ABD yönetimi üzerindeki etkisi ve Çin'e yönelik çip ihracatı politikalarının şekillenmesindeki rolü ne çıktı.
Nvidia skandalının merkezinde Jensen Huang'ın, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan iddia edilen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticisi Alice Huang (soyadlarının aynı olması sadece isim benzerli) ile ilişki yaşadığı iddiaları var. Ancak iddialarla ilgili kesin kanıt yok.
'Derin devlet' iddiası: Nvidia'ya operasyon mu?
Skandal manşetlerde yer alırken yayın organları başka bir boyut daha ortaya attı. Bunun temelini ise, ABD’deki istihbarat ve güvenlik bürokrasisinin teknoloji dünyasındaki mücadeleye müdahil olma ‘çabası’ olarak aktarıldı.
Silikon Vadisi çevrelerinde dile getirilen ve Batı basınında yer alan yorumlara göre, Huang hakkındaki casusluk iddialarının kamuoyuna yansıması ve ardından şirketten ayrılması, Nvidia'nın ‘Washington'daki etkisini kırmaya yönelik daha geniş bir operasyonun parçası’ olabilir. Financial Times’a (FT) konuşan ve Jensen Huang’a yakın olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen bir kaynak, ‘bunun Huang’a yönelik bir operasyon’ olduğunu iddia etti.
Yapay zeka sektörü etkilenir mi?
Huang'ın şirketten ayrılması yalnızca Washington'daki güç dengelerini değil, yapay zeka sektörünün finansal yapılanmasını da etkileyebilir.
FT'nin analizine göre Nvidia, yapay zeka sektöründe yalnızca çip üreten bir şirket değil, Nvidia aynı zamanda, veri merkezi yatırımlarına finansman sağlıyor, yapay zeka girişimlerine yatırım yapıyor.
Nvidia, OpenAI için kurulacak veri merkezi yatırımlarına 105 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu. Skandaldan sonra hisseleri hızla düşen CoreWeave gibi şirketlerde hisse sahibi ve Anthropic'in halka arzında 10 milyar dolarlık yatırım yapmasının bekleniyordu.
'Döngüsel finansman' mı, tekel mi?
Bu model, sektörde 'döngüsel finansman' olarak adlandırılıyor. Nvidia'nın yatırım yaptığı şirketlerin yine Nvidia'nın ürünlerini satın alması, şirketin yapay zeka ekonomisinin finansmanında merkezi bir konuma yerleşmesini sağlıyor. Tekelleşme eleştirileri de beraberinde geliyor.