https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/nantesta-polis-gostericilere-goz-yasartici-gazla-mudahale-etti-1110345895.html
Nantes’ta polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Nantes’ta polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Sputnik Türkiye
Fransa’nın Nantes kentinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T18:28+0300
2026-11-14T18:28+0300
2026-11-14T18:28+0300
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nantes
protesto
polis müdahalesi
göz yaşartıcı gaz
avrupa
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Fransız ‘ici’ radyosunun haberine göre güvenlik güçleri, kent merkezinde düzenlenen protestoya müdahale etti.Haberde, “Güvenlik güçleri göstericileri geri püskürtmek amacıyla harekete geçerek göz yaşartıcı gaz kullandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Basında yer alan bilgilere göre Nantes kent merkezinde yaklaşık bin 500 - 2 bin kişi, artan hayat pahalılığını protesto ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/ispanyada-buyuk-ofke-protestolar-catismaya-donustu-1110286463.html
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fransa, nantes, protesto, polis müdahalesi, göz yaşartıcı gaz, avrupa
fransa, nantes, protesto, polis müdahalesi, göz yaşartıcı gaz, avrupa
Nantes’ta polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Fransa’nın Nantes kentinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Fransız ‘ici’ radyosunun haberine göre güvenlik güçleri, kent merkezinde düzenlenen protestoya müdahale etti.
Haberde, “Güvenlik güçleri göstericileri geri püskürtmek amacıyla harekete geçerek göz yaşartıcı gaz kullandı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Basında yer alan bilgilere göre Nantes kent merkezinde yaklaşık bin 500 - 2 bin kişi, artan hayat pahalılığını protesto ediyor.