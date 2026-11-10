https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fatih-terim-mhp-lideri-devlet-bahceliyi-ziyaret-etti-1110244253.html
Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'le bir araya geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:31+0300
2026-11-10T17:31+0300
2026-11-10T17:31+0300
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Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." diyerek paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bahceliden-10-kasim-mesaji-ataturku-yasatmanin-dogru-yolu-eserine-sahip-cikmaktir-1110227148.html
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fatih terim, devlet bahçeli
fatih terim, devlet bahçeli
Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'le bir araya geldi.
Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyareti MHP Genel başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." diyerek paylaştı.