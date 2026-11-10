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Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'le bir araya geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." diyerek paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bahceliden-10-kasim-mesaji-ataturku-yasatmanin-dogru-yolu-eserine-sahip-cikmaktir-1110227148.html
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fatih terim, devlet bahçeli
fatih terim, devlet bahçeli

Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

17:31 10.11.2026
Fatih Terim- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Fatih Terim- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'le bir araya geldi.
Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Fatih Terim- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Fatih Terim- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
Fatih Terim- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Ziyareti MHP Genel başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." diyerek paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak çerçeve yasa teklifine imza verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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