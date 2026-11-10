https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/fatih-terim-mhp-lideri-devlet-bahceliyi-ziyaret-etti-1110244253.html

Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Fatih Terim, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Terim'le bir araya geldi. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T17:31+0300

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türki̇ye

fatih terim

devlet bahçeli

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Eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, "Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz." diyerek paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/bahceliden-10-kasim-mesaji-ataturku-yasatmanin-dogru-yolu-eserine-sahip-cikmaktir-1110227148.html

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fatih terim, devlet bahçeli