https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/hava-durumu-tersine-dondu-bir-yanda-mevsim-normallerini-asan-sicaklik-diger-yanda-saganak-1109408372.html

Hava durumu tersine döndü: Bir yanda mevsim normallerini aşan sıcaklık, diğer yanda sağanak

Hava durumu tersine döndü: Bir yanda mevsim normallerini aşan sıcaklık, diğer yanda sağanak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cuma günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış, batısında ise mevsim normallerinin... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T07:14+0300

2026-10-09T07:14+0300

2026-10-09T07:14+0300

yaşam

meteoroloji

batman

meteoroloji genel müdürlüğü

doğu karadeniz

siirt

sabah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104412893_0:145:2815:1728_1920x0_80_0_0_e16af837ee2f01879c7b0875109a9aec.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde çok bulutlu hava ve yerel sağanak yağışlar beklenirken, batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Meteoroloji, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirirken, bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğine işaret eden tahminler paylaştı.Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde sağanak yağış bekleniyorYağışlı havanın özellikle Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Erzurum'da yağışların öğle ve akşam saatlerinde, Kars'ta ise öğle saatlerinden itibaren aralıklarla görülmesi bekleniyor. Van'da gün içerisinde yerel sağanaklar etkili olacak.Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış beklenirken, Diyarbakır ve Siirt'te sağanakların özellikle sabah saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.Günün en yüksek sıcaklıkları arasında Adana'da 32, Hatay'da 29, Manisa ve Antalya'da 28 derece öne çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 23 derece olarak tahmin edilirken, Erzurum'da 16, Kars'ta 17 derece bekleniyor.Rüzgârın genel olarak güney yönlerden, güney bölgelerde ise yer yer kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Marmara ve Ege'de sis ve pus bekleniyorMarmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.Benzer şekilde Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da sis ve pus bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği değerlendiriliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Türkiye'nin üç büyük kentinde de yağış beklenmiyor.Bölge bölge ve il il hava durumu tahminleriMarmara BölgesiBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Ege BölgesiBölgede genel olarak açık ve az bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.Akdeniz BölgesiAkdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin en yüksek sıcaklıklarından biri Adana'da ölçülebilir.İç Anadolu BölgesiBölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, kuzeydoğuda bulutluluk yer yer artacak.Batı Karadeniz BölgesiBölge genelinde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek.Doğu Anadolu BölgesiBölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.Güneydoğu Anadolu BölgesiBölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak görülecek.Denizlerde hava nasıl olacak? Fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz tahminlerine göre Türkiye'yi çevreleyen denizlerde fırtına beklenmiyor. Bununla birlikte bazı denizlerde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.Karadeniz'de rüzgârın 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.Marmara Denizi'nde rüzgârın 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5 metre arasında değişmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.Ege Denizi'nde dalgaların 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi azalabilecek.Akdeniz'de rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olması öngörülüyor.Van Gölü'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgârın öğleden sonra 6 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise zamanla 0,75 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/maltepede-coken-binada-aci-bilanco-5-kisinin-de-cansiz-bedenine-ulasildi-arama-kurtarma-calismalari-1109408134.html

doğu karadeniz

siirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, batman, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, siirt, sabah