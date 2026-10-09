Hava durumu tersine döndü: Bir yanda mevsim normallerini aşan sıcaklık, diğer yanda sağanak
© Mikail Bıyıklıİstanbul güne sisle uyandı
© Mikail Bıyıklı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün cuma günü için yayımladığı hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin doğusunda sağanak yağış, batısında ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sis etkili olacak. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde çok bulutlu hava ve yerel sağanak yağışlar beklenirken, batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Türkiye'nin diğer kesimlerinde ise havanın genel olarak az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını bildirirken, bazı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde etkili olması beklenen sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğine işaret eden tahminler paylaştı.
Meteoroloji duyurdu: Bu bölgelerde sağanak yağış bekleniyor
Yağışlı havanın özellikle Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Erzurum'da yağışların öğle ve akşam saatlerinde, Kars'ta ise öğle saatlerinden itibaren aralıklarla görülmesi bekleniyor. Van'da gün içerisinde yerel sağanaklar etkili olacak.
Güneydoğu Anadolu'da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış beklenirken, Diyarbakır ve Siirt'te sağanakların özellikle sabah saatlerinde görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklıkları arasında Adana'da 32, Hatay'da 29, Manisa ve Antalya'da 28 derece öne çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 23 derece olarak tahmin edilirken, Erzurum'da 16, Kars'ta 17 derece bekleniyor.
Rüzgârın genel olarak güney yönlerden, güney bölgelerde ise yer yer kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Marmara ve Ege'de sis ve pus bekleniyor
Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
Benzer şekilde Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da sis ve pus bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalabileceği değerlendiriliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Türkiye'nin üç büyük kentinde de yağış beklenmiyor.
İstanbul: 23°C – Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus ihtimali.
Ankara: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 27°C – Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus ihtimali.
Bölge bölge ve il il hava durumu tahminleri
Marmara Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Bursa: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çanakkale: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
İstanbul: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kırklareli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Ege Bölgesi
Bölgede genel olarak açık ve az bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir.
Denizli: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 27°C – Az bulutlu ve açık.
Manisa: 28°C – Az bulutlu ve açık.
Muğla: 26°C – Az bulutlu ve açık.
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin en yüksek sıcaklıklarından biri Adana'da ölçülebilir.
Adana: 32°C – Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.
Burdur: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, kuzeydoğuda bulutluluk yer yer artacak.
Ankara: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir: 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Düzce: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Kastamonu: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak: 23°C – Parçalı ve az bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek.
Amasya: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Rize: 23°C – Sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Samsun: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon: 22°C – Sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgenin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.
Erzurum: 16°C – Öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Kars: 17°C – Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Malatya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Van: 18°C – Aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel sağanak görülecek.
Diyarbakır: 26°C – Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Mardin: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt: 25°C – Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Şanlıurfa: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu.
Denizlerde hava nasıl olacak? Fırtına bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz tahminlerine göre Türkiye'yi çevreleyen denizlerde fırtına beklenmiyor. Bununla birlikte bazı denizlerde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilecek.
Karadeniz'de rüzgârın 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
Marmara Denizi'nde rüzgârın 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 0,5 ila 1,5 metre arasında değişmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.
Ege Denizi'nde dalgaların 1 ila 2 metre yüksekliğe ulaşması bekleniyor. Özellikle kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi azalabilecek.
Akdeniz'de rüzgârın genel olarak 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre arasında olması öngörülüyor.
Van Gölü'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgârın öğleden sonra 6 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise zamanla 0,75 metreye çıkabileceği tahmin ediliyor.