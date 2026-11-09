https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adanada-46-buyuklugunde-deprem-cevre-illerde-de-hissedildi-1110217531.html
AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T15:42+0300
2026-11-09T15:42+0300
2026-11-09T16:00+0300
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Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15.35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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adana, afad, kozan, deprem
adana, afad, kozan, deprem
AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:42 09.11.2026 (güncellendi: 16:00 09.11.2026)
Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15.35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.