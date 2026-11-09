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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.11.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
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kozan
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Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15.35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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kozan
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adana, afad, kozan, deprem
adana, afad, kozan, deprem

AFAD duyurdu: Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem

15:42 09.11.2026 (güncellendi: 16:00 09.11.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Fotoğraf
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Adana Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15.35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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