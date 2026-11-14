https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/malatyada-sehit-olan-3-asker-icin-ankarada-toren-duzenlendi-1110340966.html
Malatya'da şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi
Malatya'da şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi
Sputnik Türkiye
Malatya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T12:34+0300
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Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.4 asker şehit düşmüştüMalatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Önder şehit olmuştu.Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde, Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenlerin ardından defnedilecek.Şehit Orhun Pınar için ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/malatya-yesilyurtta-helikopter-dustu-1110304390.html
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malatya, ankara, şehit, şehit cenazesi, şehit cenazeleri
malatya, ankara, şehit, şehit cenazesi, şehit cenazeleri
Malatya'da şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi
Malatya'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 3 asker için Ankara'da tören düzenlendi.
Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Tören, şehitlerin naaşlarının defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek uçaklara uğurlanmasıyla sona erdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğraması sonucu Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Önder şehit olmuştu.
Şehitlerin naaşları, Malatya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirilmişti.
Erdem Çimen'in cenazesi İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde, Hüseyin Zehir'in cenazesi Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde, Serkan Önder'in cenazesi Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenlerin ardından defnedilecek.
Şehit Orhun Pınar için ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek.