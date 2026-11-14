https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransiz-siyasetci-philippot-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yanlisi-tutumu-nedeniyle-muzakerelerin-1110345674.html

Fransız siyasetçi Philippot: Avrupa, Rusya'ya karşı savaş yanlısı tutumu nedeniyle müzakerelerin dışında kaldı

Fransız siyasetçi Philippot: Avrupa, Rusya'ya karşı savaş yanlısı tutumu nedeniyle müzakerelerin dışında kaldı

Sputnik Türkiye

Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa'nın Rusya'ya karşı izlediği savaş yanlısı politika nedeniyle büyük güçler arasındaki müzakerelerin... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T18:23+0300

2026-11-14T18:23+0300

2026-11-14T18:23+0300

poli̇ti̇ka

florian philippot

florian filippo

çin devlet başkanı şi cinping

fransa

rusya

çin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

charles de gaulle

vladimir putin

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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Avrupalıların Rusya'ya karşı savaş yanlısı bir tutum benimseyerek büyük güçlerin yeni dünya düzenini görüşmeye başlamasıyla birlikte kendilerini müzakerelerin dışında bulduğunu dile getirdi.Philippot açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'En başından beri her türlü barış müzakeresini reddediyoruz'Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren Philippot, bu buluşmayı 21. yüzyılın başlarındaki en önemli olaylardan biri olarak nitelendirdi. Philippot, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın dünya sahnesinde önemli bir konum edinmesini sağlayan General Charles de Gaulle'ün kazanımlarının günümüz Fransa'sı tarafından kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.Paris'in Rusya ile çatışma politikasının yanlışlığını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Philippot, Moskova ile diyaloğun ve ticari ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Fransız siyasetçi, Ukrayna ve güvenlik mimarisi konusundaki müzakerelerde Avrupa'nın yalnızca tek bir devlet veya Avrupa Komisyonundan herhangi bir yetkili tarafından temsil edilemeyeceğine inandığını dile getirdi.Philippot açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransiz-siyasetci-philippot-ab-diktator-ve-tiran-yuzunu-gosteriyor-1110019980.html

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Sputnik Türkiye

florian philippot, florian filippo, çin devlet başkanı şi cinping, fransa, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), charles de gaulle, vladimir putin, donald trump