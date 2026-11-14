https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransiz-siyasetci-philippot-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yanlisi-tutumu-nedeniyle-muzakerelerin-1110345674.html
Fransız siyasetçi Philippot: Avrupa, Rusya'ya karşı savaş yanlısı tutumu nedeniyle müzakerelerin dışında kaldı
Fransız siyasetçi Philippot: Avrupa, Rusya'ya karşı savaş yanlısı tutumu nedeniyle müzakerelerin dışında kaldı
Sputnik Türkiye
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa'nın Rusya'ya karşı izlediği savaş yanlısı politika nedeniyle büyük güçler arasındaki müzakerelerin... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T18:23+0300
2026-11-14T18:23+0300
2026-11-14T18:23+0300
poli̇ti̇ka
florian philippot
florian filippo
çin devlet başkanı şi cinping
fransa
rusya
çin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
charles de gaulle
vladimir putin
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Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Avrupalıların Rusya'ya karşı savaş yanlısı bir tutum benimseyerek büyük güçlerin yeni dünya düzenini görüşmeye başlamasıyla birlikte kendilerini müzakerelerin dışında bulduğunu dile getirdi.Philippot açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'En başından beri her türlü barış müzakeresini reddediyoruz'Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren Philippot, bu buluşmayı 21. yüzyılın başlarındaki en önemli olaylardan biri olarak nitelendirdi. Philippot, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın dünya sahnesinde önemli bir konum edinmesini sağlayan General Charles de Gaulle'ün kazanımlarının günümüz Fransa'sı tarafından kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.Paris'in Rusya ile çatışma politikasının yanlışlığını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Philippot, Moskova ile diyaloğun ve ticari ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Fransız siyasetçi, Ukrayna ve güvenlik mimarisi konusundaki müzakerelerde Avrupa'nın yalnızca tek bir devlet veya Avrupa Komisyonundan herhangi bir yetkili tarafından temsil edilemeyeceğine inandığını dile getirdi.Philippot açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261031/fransiz-siyasetci-philippot-ab-diktator-ve-tiran-yuzunu-gosteriyor-1110019980.html
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florian philippot, florian filippo, çin devlet başkanı şi cinping, fransa, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), charles de gaulle, vladimir putin, donald trump
florian philippot, florian filippo, çin devlet başkanı şi cinping, fransa, rusya, çin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), charles de gaulle, vladimir putin, donald trump
Fransız siyasetçi Philippot: Avrupa, Rusya'ya karşı savaş yanlısı tutumu nedeniyle müzakerelerin dışında kaldı
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Philippot, Avrupa'nın Rusya'ya karşı izlediği savaş yanlısı politika nedeniyle büyük güçler arasındaki müzakerelerin dışında kaldığını söyledi. Rusya, ABD ve Çin liderlerinin buluşmasını 'yeni bir Yalta' olarak nitelendiren Philippot, Fransa'nın Moskova ile diyaloğu yeniden başlatması çağrısında bulundu.
Fransız Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, Avrupalıların Rusya'ya karşı savaş yanlısı bir tutum benimseyerek büyük güçlerin yeni dünya düzenini görüşmeye başlamasıyla birlikte kendilerini müzakerelerin dışında bulduğunu dile getirdi.
Philippot açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Fransa'nın diplomasi alanında bin yıllık bir deneyimi var. Hatta diplomasiyi Fransa'nın icat ettiği bile söylenebilir. Ancak şimdi dünya çapındaki büyük müzakerelerin dışında kaldık. Bu hafta durum daha da kötüleşecek. Çünkü Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping aynı fotoğraf karesinde yer alacak. Bu, 'yeni bir Yalta' olacak. Ancak Fransa orada bulunmayacak. İşte Fransa'yı ve AB'yi yöneten kişiler yüzünden bizi yalnızlaştıran ve dünyadan koparan savaş yanlısı, militarist ve saldırgan tutumda inatla ısrar etmenin sonucu budur.
'En başından beri her türlü barış müzakeresini reddediyoruz'
Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında yapılması planlanan görüşmeyi değerlendiren Philippot, bu buluşmayı 21. yüzyılın başlarındaki en önemli olaylardan biri olarak nitelendirdi.
Philippot, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Fransa'nın dünya sahnesinde önemli bir konum edinmesini sağlayan General Charles de Gaulle'ün kazanımlarının günümüz Fransa'sı tarafından kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.
Paris'in Rusya ile çatışma politikasının yanlışlığını kabul etmesi gerektiğini ifade eden Philippot, Moskova ile diyaloğun ve ticari ilişkilerin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Fransız siyasetçi, Ukrayna ve güvenlik mimarisi konusundaki müzakerelerde Avrupa'nın yalnızca tek bir devlet veya Avrupa Komisyonundan herhangi bir yetkili tarafından temsil edilemeyeceğine inandığını dile getirdi.
Philippot açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Fransa'nın bu sıfatıyla müzakerelerde yer almasını istiyorum. Ayrıca ülkelerin kendi temsilcilerinin de katılmasını istiyorum. Aslında orada değiliz çünkü bunu kendimiz istiyoruz. Çünkü en başından beri her türlü barış müzakeresini reddediyoruz.