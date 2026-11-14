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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/bulgaristan-ukraynaya-artik-kendi-stoklarimizdan-silah-saglamayacagiz-1110343294.html
Bulgaristan: Ukrayna'ya artık kendi stoklarımızdan silah sağlamayacağız
Bulgaristan: Ukrayna'ya artık kendi stoklarımızdan silah sağlamayacağız
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Başbakanı Radev, Sofya yönetiminin bundan böyle kendi askeri stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmeyeceğini duyurdu. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T16:10+0300
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ukrayna kri̇zi̇
bulgaristan
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ukrayna
avrupa birliği
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askeri yardım
silah yardımı
mali yardım
nato
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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’ya askeri yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Radev, "Bulgaristan hükümeti, Bulgar ordusunun depolarından Ukrayna'ya artık silah ve mühimmat sevk edilmeyeceği görüşündedir" ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Kiev'e yardım sağlama yönündeki kararlarını engelleme niyetinde olmadıklarını vurgulayan Radev, ancak Bulgaristan'ın ek mali yükümlülükleri karşılayacak durumda olmadığını belirtti. Radev ayrıca, gayriresmi misyonların "AB ve NATO birliğini zedelediği" gerekçesiyle Bulgaristan'ın "gönüllüler koalisyonu" tarafından düzenlenecek askeri tatbikatlara da katılmayacağını duyurdu.Ukrayna'ya kredi sağlamak için kaynak ayıramayacaklarını ifade eden Radev, şu değerlendirmede bulunmuştu:Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da bir gün önce yaptığı açıklamada, Varşova'nın Kiev için ABD'den yapılacak silah alımlarını artık finanse etmeyeceğini bildirmişti.Rusya yönetimi Batılı ülkeleri Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının sahadaki durumu değiştirmediği ve yalnızca çatışmayı uzattığı yönünde defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür sevkiyatların Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html
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bulgaristan, rumen radev, ukrayna, avrupa birliği, ab, askeri yardım, silah yardımı, mali yardım, nato, rusya
bulgaristan, rumen radev, ukrayna, avrupa birliği, ab, askeri yardım, silah yardımı, mali yardım, nato, rusya

Bulgaristan: Ukrayna'ya artık kendi stoklarımızdan silah sağlamayacağız

16:10 14.11.2026
© AARumen Radev
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© AA
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Bulgaristan Başbakanı Radev, Sofya yönetiminin bundan böyle kendi askeri stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmeyeceğini duyurdu.
Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’ya askeri yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Radev, "Bulgaristan hükümeti, Bulgar ordusunun depolarından Ukrayna'ya artık silah ve mühimmat sevk edilmeyeceği görüşündedir" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Kiev'e yardım sağlama yönündeki kararlarını engelleme niyetinde olmadıklarını vurgulayan Radev, ancak Bulgaristan'ın ek mali yükümlülükleri karşılayacak durumda olmadığını belirtti. Radev ayrıca, gayriresmi misyonların "AB ve NATO birliğini zedelediği" gerekçesiyle Bulgaristan'ın "gönüllüler koalisyonu" tarafından düzenlenecek askeri tatbikatlara da katılmayacağını duyurdu.
Ukrayna'ya kredi sağlamak için kaynak ayıramayacaklarını ifade eden Radev, şu değerlendirmede bulunmuştu:
"Bulgaristan Ukrayna'ya desteğini hiçbir zaman kesmedi; binlerce Ukraynalı aileye karşılıksız destek veriyor, elektrik enerjisi, enerji sisteminin onarımı ve demiryolu ulaşımının tamiri konularında yardımcı oluyoruz. Şu anda aşırı bütçe açığı koşulları altındayız ve bizden yüzde 3'lük açık sınırına uymamız isteniyor. Dolayısıyla ayırabileceğimiz ek paramız bulunmuyor."
Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da bir gün önce yaptığı açıklamada, Varşova'nın Kiev için ABD'den yapılacak silah alımlarını artık finanse etmeyeceğini bildirmişti.
Rusya yönetimi Batılı ülkeleri Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının sahadaki durumu değiştirmediği ve yalnızca çatışmayı uzattığı yönünde defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür sevkiyatların Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini vurgulamıştı.
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