https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/bulgaristan-ukraynaya-artik-kendi-stoklarimizdan-silah-saglamayacagiz-1110343294.html

Bulgaristan: Ukrayna'ya artık kendi stoklarımızdan silah sağlamayacağız

Bulgaristan: Ukrayna'ya artık kendi stoklarımızdan silah sağlamayacağız

Sputnik Türkiye

Bulgaristan Başbakanı Radev, Sofya yönetiminin bundan böyle kendi askeri stoklarından Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmeyeceğini duyurdu. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T16:10+0300

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, sosyal medya paylaşımında, Ukrayna’ya askeri yardıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Radev, "Bulgaristan hükümeti, Bulgar ordusunun depolarından Ukrayna'ya artık silah ve mühimmat sevk edilmeyeceği görüşündedir" ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Kiev'e yardım sağlama yönündeki kararlarını engelleme niyetinde olmadıklarını vurgulayan Radev, ancak Bulgaristan'ın ek mali yükümlülükleri karşılayacak durumda olmadığını belirtti. Radev ayrıca, gayriresmi misyonların "AB ve NATO birliğini zedelediği" gerekçesiyle Bulgaristan'ın "gönüllüler koalisyonu" tarafından düzenlenecek askeri tatbikatlara da katılmayacağını duyurdu.Ukrayna'ya kredi sağlamak için kaynak ayıramayacaklarını ifade eden Radev, şu değerlendirmede bulunmuştu:Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da bir gün önce yaptığı açıklamada, Varşova'nın Kiev için ABD'den yapılacak silah alımlarını artık finanse etmeyeceğini bildirmişti.Rusya yönetimi Batılı ülkeleri Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının sahadaki durumu değiştirmediği ve yalnızca çatışmayı uzattığı yönünde defalarca uyarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu tür sevkiyatların Rusya için meşru hedef teşkil edeceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/zelenskiy-batili-ulkelerin-ukraynaya-verdigi-f-16-savas-ucaklari-surekli-bakimda-1110343151.html

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bulgaristan, rumen radev, ukrayna, avrupa birliği, ab, askeri yardım, silah yardımı, mali yardım, nato, rusya