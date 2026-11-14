https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kibrisli-gazeteci-putin-zelenskiyi-sah-mat-etti-1110347618.html
Kıbrıslı gazeteci: Putin, Zelenskiy’i ‘şah mat’ etti
Kıbrıslı gazeteci: Putin, Zelenskiy’i ‘şah mat’ etti
Sputnik Türkiye
Kıbrıslı gazeteci Alex Christoforou, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Konstantinovka için önerdiği insani misyon teklifinin, Vladimir Zelenskiy için... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T21:55+0300
2026-11-14T21:55+0300
2026-11-14T22:00+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir putin
vladimir zelenskiy
rusya
ukrayna
konstantinovka
alyoşki
donald trump
steve witkoff
jared kushner
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_7d6071bb6b2b0709aba6651f2ba9d934.jpg
Kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Christoforou, Konstantinovka’nın fiilen Rus güçlerinin kontrolünde olduğuna dikkat çekerek Zelenskiy’in bu teklifi kabul etmesinin pek olası görünmediğini ifade etti.Olası bir insani misyonun, Ukrayna yönetiminin bölgede güvenliği sağlayamadığını açıkça ortaya koyacağını belirten gazeteci, Putin’in bu hamleyle hem Zelenskiy’i hem de Avrupalı liderleri “şah mat” ettiğini vurguladıPutin, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, Alyoşki örneğini hatırlatarak Konstantinovka’da da benzer bir insani misyon düzenlenebileceğini önermişti. Putin ayrıca, Rusya’nın bölgede kontrolü elinde bulundurduğunu ve gerekli güvenliği sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in, Moskova’nın söz konusu misyonu asker değişimi amacıyla kullanacağı yönündeki iddialarına yanıt vermişti. Peskov, bu açıklamasıyla Zelenskiy’in Rus güçlerinin Konstantinovka üzerindeki kontrolünü fiilen kabullendiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransiz-siyasetci-philippot-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yanlisi-tutumu-nedeniyle-muzakerelerin-1110345674.html
rusya
ukrayna
konstantinovka
alyoşki
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102976095_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_c3583d76801317cd29e8dc66dfcc6fee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, konstantinovka, alyoşki, donald trump, steve witkoff, jared kushner
vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, konstantinovka, alyoşki, donald trump, steve witkoff, jared kushner
Kıbrıslı gazeteci: Putin, Zelenskiy’i ‘şah mat’ etti
21:55 14.11.2026 (güncellendi: 22:00 14.11.2026)
Kıbrıslı gazeteci Alex Christoforou, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Konstantinovka için önerdiği insani misyon teklifinin, Vladimir Zelenskiy için büyük bir sınav olduğunu belirtti.
Kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Christoforou, Konstantinovka’nın fiilen Rus güçlerinin kontrolünde olduğuna dikkat çekerek Zelenskiy’in bu teklifi kabul etmesinin pek olası görünmediğini ifade etti.
Olası bir insani misyonun, Ukrayna yönetiminin bölgede güvenliği sağlayamadığını açıkça ortaya koyacağını belirten gazeteci, Putin’in bu hamleyle hem Zelenskiy’i hem de Avrupalı liderleri “şah mat” ettiğini vurguladı
Putin, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, Alyoşki örneğini hatırlatarak Konstantinovka’da da benzer bir insani misyon düzenlenebileceğini önermişti. Putin ayrıca, Rusya’nın bölgede kontrolü elinde bulundurduğunu ve gerekli güvenliği sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in, Moskova’nın söz konusu misyonu asker değişimi amacıyla kullanacağı yönündeki iddialarına yanıt vermişti. Peskov, bu açıklamasıyla Zelenskiy’in Rus güçlerinin Konstantinovka üzerindeki kontrolünü fiilen kabullendiğini belirtmişti.