https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/kibrisli-gazeteci-putin-zelenskiyi-sah-mat-etti-1110347618.html

Kıbrıslı gazeteci: Putin, Zelenskiy’i ‘şah mat’ etti

Kıbrıslı gazeteci: Putin, Zelenskiy’i ‘şah mat’ etti

Sputnik Türkiye

Kıbrıslı gazeteci Alex Christoforou, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Konstantinovka için önerdiği insani misyon teklifinin, Vladimir Zelenskiy için... 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T21:55+0300

2026-11-14T21:55+0300

2026-11-14T22:00+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

konstantinovka

alyoşki

donald trump

steve witkoff

jared kushner

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Kendi YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Christoforou, Konstantinovka’nın fiilen Rus güçlerinin kontrolünde olduğuna dikkat çekerek Zelenskiy’in bu teklifi kabul etmesinin pek olası görünmediğini ifade etti.Olası bir insani misyonun, Ukrayna yönetiminin bölgede güvenliği sağlayamadığını açıkça ortaya koyacağını belirten gazeteci, Putin’in bu hamleyle hem Zelenskiy’i hem de Avrupalı liderleri “şah mat” ettiğini vurguladıPutin, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmede, Alyoşki örneğini hatırlatarak Konstantinovka’da da benzer bir insani misyon düzenlenebileceğini önermişti. Putin ayrıca, Rusya’nın bölgede kontrolü elinde bulundurduğunu ve gerekli güvenliği sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy’in, Moskova’nın söz konusu misyonu asker değişimi amacıyla kullanacağı yönündeki iddialarına yanıt vermişti. Peskov, bu açıklamasıyla Zelenskiy’in Rus güçlerinin Konstantinovka üzerindeki kontrolünü fiilen kabullendiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/fransiz-siyasetci-philippot-avrupa-rusyaya-karsi-savas-yanlisi-tutumu-nedeniyle-muzakerelerin-1110345674.html

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vladimir putin, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, konstantinovka, alyoşki, donald trump, steve witkoff, jared kushner