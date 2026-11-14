https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/istanbullular-dikkat-saat-verildi-hava-aniden-soguyacak-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1110340214.html
İstanbullular dikkat: Saat verildi, hava aniden soğuyacak, şiddetli sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat: Saat verildi, hava aniden soğuyacak, şiddetli sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Lodos İstanbul'u terk ediyor. Hava akşam saatlerinde 10 derece birden düşecek, güneş yerini yağışa bırakacak. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T11:32+0300
2026-11-14T11:32+0300
2026-11-14T11:32+0300
türki̇ye
i̇stanbul
meteoroloji
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
istanbul hava durumu
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Lodos nedeniyle yalancı baharı yaşayan İstanbul'da kış yüzünü yeniden gösterecek. Hava sıcaklıkları saat 15.00'den sonra yavaş yavaş düşecek, akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar inecek. Meteoroloji verilerine göre, gökgürültülü sağanak yağış geliyor. Öğlen 20 derece, akşam 10 dereceRüzgarın kuzeyden esmeye başlamasıyla birlikte, İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı birkaç saat içinde 10-12 dereceye kadar gerileyecek. Aynı zamanda yer yer gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.Saat 15.00'e dikkatİstanbul'da 15.00 itibarıyla rüzgarın kuzeye dönmesiyle başlayacak. Akşam saat 18.00'e gelindiğinde sıcaklık 13 dereceye gerileyecek. Hava sıcaklığı gece yarısı 11-12 dereceye kadar düşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/meteorolojiden-14-il-icin-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-kentte-saganak-1110338141.html
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i̇stanbul, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, istanbul hava durumu
i̇stanbul, meteoroloji, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, istanbul hava durumu
İstanbullular dikkat: Saat verildi, hava aniden soğuyacak, şiddetli sağanak yağış geliyor
Lodos İstanbul'u terk ediyor. Hava akşam saatlerinde 10 derece birden düşecek, güneş yerini yağışa bırakacak.
Lodos nedeniyle yalancı baharı yaşayan İstanbul'da kış yüzünü yeniden gösterecek. Hava sıcaklıkları saat 15.00'den sonra yavaş yavaş düşecek, akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar inecek. Meteoroloji verilerine göre, gökgürültülü sağanak yağış geliyor.
Öğlen 20 derece, akşam 10 derece
Rüzgarın kuzeyden esmeye başlamasıyla birlikte, İstanbul yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı birkaç saat içinde 10-12 dereceye kadar gerileyecek. Aynı zamanda yer yer gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.
İstanbul'da 15.00 itibarıyla rüzgarın kuzeye dönmesiyle başlayacak. Akşam saat 18.00'e gelindiğinde sıcaklık 13 dereceye gerileyecek. Hava sıcaklığı gece yarısı 11-12 dereceye kadar düşecek.