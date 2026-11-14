https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/istanbulda-firtinanin-bilancosu-aciklandi-198-ihbar-yapildi-vapurlar-iptal-edildi-1110341243.html

İstanbul'da fırtınanın bilançosu açıklandı: 198 ihbar yapıldı, vapurlar iptal edildi

İstanbul'da fırtınanın bilançosu açıklandı: 198 ihbar yapıldı, vapurlar iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 198 ihbar yapıldığı açıklandı. 14.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-14T12:44+0300

2026-11-14T12:44+0300

2026-11-14T12:44+0300

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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ile tehlike arz eden parçalar nedeniyle 198 ihbar yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent içerisindeki 11 koru ve ormana girişlerin yasak olduğu bir kez daha hatırlatılırken, bazı vapur seferlerinin hala yapılamadığı kaydedildi. Çalışanların mesaisi tüm gece sürdüKentte, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün de gün içerisinde etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Fırtınanın etkili olmaya başladığı dün saat 02.00'den bugün saat 11.30 itibarıyla, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir. İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezimize dün saat 00.01 ile bugün saat 05.00 arasında çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaşmış, ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir."İstanbul'da hangi koru ve ormanlara giriş yasakAçıklamada, Emirgan, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ile Beykoz koruları ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanları ile Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı'nın fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ziyaretçi girişine kapatıldığı bildirildi.İstanbul'da hangi vapur seferleri yapılamıyor?Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Küçüksu-İstinye seferlerinin iptal edildiği kaydedilen açıklamada, Beşiktaş-Haliç Hattı seferlerinin Kabataş-Haliç güzergahında gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı, Küçüksu-Kabataş-Beşiktaş Hattı ve Eminönü-Boğaz Hattı seferlerinin Beşiktaş uğramalarının yapılmadığı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferlerinin ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergahlarında gerçekleştirildiği kaydedildi.Deniz otobüsleri de iptal edildiAçıklamada, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 08.30, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa hattının 09.05, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa hattının 10.00, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy hattının 10.30 ve Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 12.30 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.Uçuşlar da fırtınadan etkilendi mi?İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli olmalarına ilişkin uyarıda bulunularak, yetkili kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/istanbullular-dikkat-saat-verildi-hava-aniden-soguyacak-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1110340214.html

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