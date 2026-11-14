https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/istanbul-icin-saat-1630-uyarisi-ruzgar-kaymasi-tehlikesi--1110342561.html
İstanbul için saat 16.30 uyarısı: Şiddetli yağış geliyor, 'rüzgar kayması tehlikesi' yaşanabilir
İstanbul için saat 16.30 uyarısı: Şiddetli yağış geliyor, 'rüzgar kayması tehlikesi' yaşanabilir
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklıklarında yaşanacak ani soğuma nedeniyle 'rüzgar kayması' yaşanabilir. 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T14:40+0300
2026-11-14T14:40+0300
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İstanbul'da lodos nedeniyle yüksek giden hava sıcaklıkları aniden soğuyacak. Saat 16.30'dan itibaren sağanak uyarısı verilirken, Balkanlardan gelen soğuk hava girişi nedeniyle 'rüzgar kayması' gerçekleşecek. Bazı semtlerde dolu ve küçük çaplı hortum görülebilir uyarısı yapıldı. 16.30 sonrası için dikkat NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, soğuk hava girişinin hava olaylarının etkisini artıracağına dikkat çekerek, "Balkanlardan soğuk hava girişi olacak, rüzgar kayması gerçekleşecek." dedi. Yağışlı havanın saat 16.30 sıralarında İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini anlatan Çalışkan, "Kısım kısım şiddetli yağmur, ani ve çok şiddetli rüzgar etkili olacak." dedi.Bazı semtlerde yağmurla birlikte dolu ve küçük çaplı hortum görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, bunların ani soğumanın etkisiyle olumsuzluklara neden olabileceğini kaydetti.Dilek Çalışkan, saat 16.30'dan itibaren 18.30'a kadar olan zaman diliminin riskli olduğunu belirterek, yağışlı havanın saat 20.00'ye kadar etkili olacağını anlattı.Rüzgar kayması nedir?Rüzgar kayması yani wind shear; meteorolojik bir olay. Atmosferde kısa bir mesafede rüzgarın hızında ya da yönünde meydana gelen ani değişime verilen bir isim. Rüzgar kayması, soğuk ya da sıcak hava cephelerinin çarpışmasıyla meydana gelir.AKOM ve Valilik de uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen yağış nedeniyle uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağına dikkat çeken AKOM, "Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.Açıklamada fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar süreceği belirtildi.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/istanbullular-dikkat-saat-verildi-hava-aniden-soguyacak-siddetli-saganak-yagis-geliyor-1110340214.html
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i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ntv, istanbul hava durumu
i̇stanbul, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ntv, istanbul hava durumu
İstanbul için saat 16.30 uyarısı: Şiddetli yağış geliyor, 'rüzgar kayması tehlikesi' yaşanabilir
14:40 14.11.2026 (güncellendi: 14:50 14.11.2026)
İstanbul'da hava sıcaklıklarında yaşanacak ani soğuma nedeniyle 'rüzgar kayması' yaşanabilir.
İstanbul'da lodos nedeniyle yüksek giden hava sıcaklıkları aniden soğuyacak. Saat 16.30'dan itibaren sağanak uyarısı verilirken, Balkanlardan gelen soğuk hava girişi nedeniyle 'rüzgar kayması' gerçekleşecek. Bazı semtlerde dolu ve küçük çaplı hortum görülebilir uyarısı yapıldı.
16.30 sonrası için dikkat
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, soğuk hava girişinin hava olaylarının etkisini artıracağına dikkat çekerek, "Balkanlardan soğuk hava girişi olacak, rüzgar kayması gerçekleşecek." dedi. Yağışlı havanın saat 16.30 sıralarında İstanbul'a ulaşmasının beklendiğini anlatan Çalışkan, "Kısım kısım şiddetli yağmur, ani ve çok şiddetli rüzgar etkili olacak." dedi.
Bazı semtlerde yağmurla birlikte dolu ve küçük çaplı hortum görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, bunların ani soğumanın etkisiyle olumsuzluklara neden olabileceğini kaydetti.
Dilek Çalışkan, saat 16.30'dan itibaren 18.30'a kadar olan zaman diliminin riskli olduğunu belirterek, yağışlı havanın saat 20.00'ye kadar etkili olacağını anlattı.
Rüzgar kayması yani wind shear; meteorolojik bir olay. Atmosferde kısa bir mesafede rüzgarın hızında ya da yönünde meydana gelen ani değişime verilen bir isim. Rüzgar kayması, soğuk ya da sıcak hava cephelerinin çarpışmasıyla meydana gelir.
AKOM ve Valilik de uyardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen yağış nedeniyle uyarılarda bulundu. Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağına dikkat çeken AKOM, "Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.
Açıklamada fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar süreceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.