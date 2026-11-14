https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/iran-hurmuz-bogazinda-bir-tanker-daha-alev-aldi-abdye-ait-iha-dusuruldu-1110342971.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu ise Keşm Adası... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T15:40+0300
2026-11-14T15:40+0300
2026-11-14T15:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
abd
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, boğazın doğu kesiminin Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında olduğu belirtildi.Açıklamada, “Takip sistemlerini kapatan ve yasak bölgelerde seyreden gemilerin kaderi yangın ve patlamalardır” ifadeleri kullanıldı.Yakıt aktarımı sırasında yangın çıktıÖte yandan İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında kaçak akaryakıtın bir gemiden diğerine aktarılması sırasında yangın çıktığını duyurdu.Sirik Kaymakamlığından yapılan açıklamada da yakıt aktarımı sırasında yangın çıktığı, kaçakçıların olay yerinden tekneyle uzaklaştığı belirtildi.İran ordusu, sabah saatlerinde yaptığı başka bir açıklamada da bir tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirmişti.Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmış, belirlediği güzergah dışında ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.İran: ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldüİran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, insansız keşif aracının yeni geliştirilen bir hava savunma sistemiyle vurulduğu belirtildi.Açıklamada, “düşman” keşif görevlerinin “yine” başarısız olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-vanceten-iran-muzakereleri-yerine-demokrat-eyaletlere-odaklanmasini-istedi-iranla-anlasmaya-1110315468.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran ordusu, i̇ran devlet televizyonu
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran ordusu, i̇ran devlet televizyonu
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu ise Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, boğazın doğu kesiminin Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Takip sistemlerini kapatan ve yasak bölgelerde seyreden gemilerin kaderi yangın ve patlamalardır” ifadeleri kullanıldı.
Yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı
Öte yandan İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında kaçak akaryakıtın bir gemiden diğerine aktarılması sırasında yangın çıktığını duyurdu.
Sirik Kaymakamlığından yapılan açıklamada da yakıt aktarımı sırasında yangın çıktığı, kaçakçıların olay yerinden tekneyle uzaklaştığı belirtildi.
İran ordusu, sabah saatlerinde yaptığı başka bir açıklamada da bir tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirmişti.
Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmış, belirlediği güzergah dışında ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
İran: ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, insansız keşif aracının yeni geliştirilen bir hava savunma sistemiyle vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “düşman” keşif görevlerinin “yine” başarısız olduğu ifade edildi.