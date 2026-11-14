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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/iran-hurmuz-bogazinda-bir-tanker-daha-alev-aldi-abdye-ait-iha-dusuruldu-1110342971.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu ise Keşm Adası... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T15:40+0300
2026-11-14T15:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
i̇ran ordusu
i̇ran devlet televizyonu
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, boğazın doğu kesiminin Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında olduğu belirtildi.Açıklamada, “Takip sistemlerini kapatan ve yasak bölgelerde seyreden gemilerin kaderi yangın ve patlamalardır” ifadeleri kullanıldı.Yakıt aktarımı sırasında yangın çıktıÖte yandan İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında kaçak akaryakıtın bir gemiden diğerine aktarılması sırasında yangın çıktığını duyurdu.Sirik Kaymakamlığından yapılan açıklamada da yakıt aktarımı sırasında yangın çıktığı, kaçakçıların olay yerinden tekneyle uzaklaştığı belirtildi.İran ordusu, sabah saatlerinde yaptığı başka bir açıklamada da bir tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirmişti.Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmış, belirlediği güzergah dışında ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.İran: ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldüİran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, insansız keşif aracının yeni geliştirilen bir hava savunma sistemiyle vurulduğu belirtildi.Açıklamada, “düşman” keşif görevlerinin “yine” başarısız olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-vanceten-iran-muzakereleri-yerine-demokrat-eyaletlere-odaklanmasini-istedi-iranla-anlasmaya-1110315468.html
hürmüz boğazı
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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran ordusu, i̇ran devlet televizyonu
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, i̇ran ordusu, i̇ran devlet televizyonu

İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker daha alev aldı, ABD'ye ait İHA düşürüldü

15:40 14.11.2026
© AA / Fatemeh BahramiHürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor
Hürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu ise Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını bildirdi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, boğazın doğu kesiminin Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında olduğu belirtildi.
Açıklamada, “Takip sistemlerini kapatan ve yasak bölgelerde seyreden gemilerin kaderi yangın ve patlamalardır” ifadeleri kullanıldı.

Yakıt aktarımı sırasında yangın çıktı

Öte yandan İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında kaçak akaryakıtın bir gemiden diğerine aktarılması sırasında yangın çıktığını duyurdu.
Sirik Kaymakamlığından yapılan açıklamada da yakıt aktarımı sırasında yangın çıktığı, kaçakçıların olay yerinden tekneyle uzaklaştığı belirtildi.
İran ordusu, sabah saatlerinde yaptığı başka bir açıklamada da bir tankerin mayına çarparak alev aldığını bildirmişti.
Tahran yönetimi, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmış, belirlediği güzergah dışında ve izinsiz geçiş yapan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

İran: ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu da Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası semalarında ABD ordusuna ait MQ-1 tipi insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, insansız keşif aracının yeni geliştirilen bir hava savunma sistemiyle vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, “düşman” keşif görevlerinin “yine” başarısız olduğu ifade edildi.
Donald Trump, Elon Musk ve JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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