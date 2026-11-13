https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-vanceten-iran-muzakereleri-yerine-demokrat-eyaletlere-odaklanmasini-istedi-iranla-anlasmaya-1110315468.html

Trump, Vance'ten İran müzakereleri yerine Demokrat eyaletlere odaklanmasını istedi: 'İran'la anlaşmaya ihtiyacımız yok'

Trump, Vance'ten İran müzakereleri yerine Demokrat eyaletlere odaklanmasını istedi: 'İran'la anlaşmaya ihtiyacımız yok'

Sputnik Türkiye

Trump yardımcısı Vance'ten İran'la yürütülen müzakereler yerine Demokratların yönettiği eyalet ve kentlerdeki suç ve yolsuzluklarla mücadeleye odaklanmasını... 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T10:23+0300

2026-11-13T10:23+0300

2026-11-13T10:25+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

başkan

hürmüz boğazı

truth social

cbs

60 minutes

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce ABD ile İran arasındaki müzakerelere liderlik etmekle görevlendirilen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten, Demokratların yönettiği eyalet ve kentlerdeki yolsuzluk ve suçlarla mücadeleye "tamamen odaklanmasını" istediğini belirtti.ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Onların parasına, yüz milyarlarca dolara ve boğazlarına sahibiz" ifadelerini kullandı.Trump, Vance'ın savaşla ilgili açıklamasına da değindiTrump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde yaşadığı kayıplardan İran savaşını sorumlu tutan Vance'ın açıklamalarına katıldığını belirtti. Ancak ABD Başkan Yardımcısı'nın, askeri operasyonun buna rağmen doğru bir karar olduğunu da söylemesi gerektiğini savundu.Trump, Vance'ın, "Tekrar yapmak zorunda kalsaydınız yine yapar mıydınız? Cevap evet" şeklinde bir açıklama yapması gerektiğini ifade etti.ABD Başkanı, perşembe günü verdiği röportajda ise İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılabileceğini söylemişti. Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün ABD'de olduğunu öne süren Trump, "Eğer işlerin tersine gittiğini görseydim bunu yapardım. Hatta bunu şu anda yapmam da mümkün" dedi.Trump, aynı röportajda, Beyaz Saray'daki görev süresinin sonunda İran'daki mevcut yönetimin iktidarda kalmasını "kesinlikle" yenilgi olarak değerlendireceğini dile getirdi.Trump daha önce askeri müdahaleyi gerekli görmediğini söylemiştiTrump, daha önce İran'daki çok sayıda yetkilinin hedef alınmasının ardından Washington'ın görüşme yapabileceği muhatapları belirlemekte zorlandığını söylemişti.Trump, pazar günü CBS televizyonundaki "60 Minutes" programına verdiği röportajda savaşı tırmandırmak istemediğini belirtmiş, pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bu aşamada askeri harekata gerek kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/trump-ve-netanyahu-arasinda-telefon-kavgasi-gorusme-bagrismali-gecti-1110312450.html

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